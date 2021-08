Naomi Osaka y su sabia reflexión sobre la importancia de celebrar los pequeños logros

La tenista ha compartido un importante y emotivo mensaje en Instagram sobre cómo planea afrontar su carrera a partir de ahora. Y va a empezar por "celebrarse más a sí misma".

La salud mental es un tema del que cada vez más 'celebrities' hablan públicamente, y los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 han sido la razón por la que algunas estrellas del deporte se han animado a hacerlo. Una de las primeras en confesar que tenía problemas de ansiedad fue Simone Biles, que decidió retirarse de la competición porque necesitaba recuperarse. "No pasa nada por dejar pasar una competición para centrarte en ti mismo, porque eso demuestra lo competitivo que eres en lugar de seguir luchando contra ello", dijo la gimnasta.

La última en compartir sus reflexiones sobre este asunto ha sido Naomi Osaka. La tenista compartió el pasado domingo un emotivo mensaje en su perfil de Instagram en el que nos animaba a apreciar más nuestros logros y aprender a disfrutarlos.

Osaka compartió una serie de imágenes y vídeos que plasmaban algunas de sus más gratificantes victorias, y acompañó el carrusel con un texto en el que reflexionaba sobre la importancia de apreciar las pequeñas cosas que conseguimos a diario, por pequeñas que sean.

La estrella del tenis empezó diciendo que había estado reflexionando sobre el transcurso de su carrera durante el último año. "Estoy muy agradecida por la gente que me rodea porque el apoyo que siento es completamente incomparable", dijo. "He estado preguntándome recientemente por qué me siento de esta manera, y me he dado cuenta de que una de las razones es que, en mi interior, siempre pienso que no soy suficiente".

"Nunca me he reconocido a mi misma que he hecho un buen trabajo, pero sí me dijo que soy lo peor o que podría hacerlo mejor. Sé que en el pasado algunas personas han dicho que soy humilde, pero creo que se trata de extremo autodesprecio. Cada vez que se me presenta una nueva oportunidad, mi primer pensamiento es 'Wow, ¿por qué yo?'", dijo.

Osaka quiso cambiar el tono de su reflexión hacia uno más positivo y motivador para animar a sus seguidores a que sigan su consejo. "Creo que lo que estoy intentando decir es que me voy a celebrar más a mí misma y mis logros. Creo que todos deberíamos hacerlo"

Con este mensaje, la estrella del tenis de solo 23 años quería señalar cuán beneficioso es reconocernos a nosotros mismos los pequeños logros que conquistamos a diario, incluso aunque puedan parecer insignificantes: "¿Te despiertas por la mañana y no procrastinas algo? Eres un campeón. ¿Has conseguido solucionar ese asunto en el trabajo que te atormentaba? Una absoluta leyenda. Tu vida es tuya y no deberías evaluarte según los estándares de otras personas"

Y concluyó: "Sé que doy mi corazón con lo que hago, y si eso no es suficiente para alguien, lo siento, pero no puedo cargar más con esas expectativas. Ver lo que pasa cada día en el mundo, siento que levantarme cada mañana es ya una victoria".

A principios de año, Osaka confesó estar luchando contra la depresión y la ansiedad desde el Open de Estados Unidos en 2018, motivo por el que se retiró del Open de Francia en mayo y de Wimbledon en junio.

En una entrevista en que se le preguntó por este asunto, la tenista dijo que nunca creyó que podría llegar a hablar tan abiertamente sobre lo que siente, pero que se alegraba de haberlo hecho. "Sólo quería expresar mis verdaderos sentimientos y ser honesta, no sólo conmigo misma, sino también con los demás, sobre las luchas. Cuanto más abiertos seamos todos, más podremos ayudarnos a ser mejores".