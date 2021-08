Naomi Campbell confiesa que sacrificó conocer al amor de su vida para triunfar en su carrera

La modelo ha hablado recientemente sobre los esfuerzos y grandes sacrificios que ha tenido que hacer para llegar donde ha llegado.

María Viéitez

Tan pronto como inició su carrera, Naomi Campbell se convirtió en una de las 'top model' más afamadas de su época. Hoy es, sin duda, un icono de la moda y de las pasarelas, y cuenta con una de las carreras más extensas dentro de la industria. Y aunque ahora prefiere dedicarse a otras cosas, como a cuidar de su familia, ha confesado que retirarse no es todavía una opción.

Pero, aunque Campbell ha disfrutado (y todavía disfruta) del éxito y la fama que su exigente carrera y talento le han valido, también reconoce que ha tenido que hacer grandes sacrificios para llegar donde ha llegado.

"Diría que el sacrificio es, realmente, encontrar esa alma gemela que te comprenda", ha dicho la modelo de 51 a la revista 'The Cut' en su última entrevista, publicada el lunes. Y continuó: "Soy fuerte, pero también soy sensible. Sé que en las relaciones tengo que hacer concesiones".

Campbell nunca se ha casado y, actualmente, no tiene pareja. Pero sí ha mantenido relaciones sentimentales con personas pertenecientes a las altas esferas. Entre ellos, Robert de Niro o Mike Tyson.

- Naomi Campbell comparte un bonito desnudo en Instagram.

- Las polémicas medidas de prevención de Naomi Campbell.

Lo más cerca que estuvo la modelo de casarse fue durante su romance con Adam Clayton, bajista del grupo británico U2. La pareja, que empezó su relación a principios de la década de 1990, cuando ella tenía 23 años y él 33, llegó a prometerse. Sin embargo, al poco tiempo cancelaron la boda debido a los abundantes problemas que había entre ellos. Más tarde, Campbell se comprometió con el polémico empresario italiano Flavio Briatore, una relación que se prolongó durante cuatro años antes de separarse en 2002.

A Campbell también se la ha relacionado con otros actores y artistas como Leonardo DiCaprio, Usher o Liam Payne.

El pasado mes de mayo, y para la sorpresa de sus seguidores, la modelo fue madre de su primera hija. Campbell quiso compartir la noticia en su perfil de Instagram con una imagen de los pies de la pequeña que acompañó con un texto: "Una pequeña y hermosa bendición me ha escogido para ser su madre. Es un honor tener esta gentil alma en mi vida, no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande".

Hasta el momento se desconoce quién es el padre del bebé, pero hay rumores que aseguran que la modelo mantiene una relación con un 'novio secreto' desde hace dos años.