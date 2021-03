El actor ha fallecido por una neumonía bilateral derivada del Covid-19.

Clara Hernández

La noticia de la muerte de Quique San Francisco, a los 65 años, tras permanecer 40 días ingresado en el Hospital Clínico de Madrid por una neumonía bilateral derivada del Covid, y tras las últimas informaciones que hablaban de mejoría, sacudía este lunes a las redes, amigos, compañeros y seguidores del actor, uno de los más queridos del público español. Y que, hasta el día 23, había continuado trabajando en la función de su obra 'La penúltima', en Getxo, Vicaya, la cual había tenido que interrumpir por sus problemas de salud.

La vida de Quique San Francisco está llena de anécdotas, tumbos y piruetas de saltimbanqui. Como su debut temprano en el cine, con 6 años, tras haber hecho publicidad. Su alistamiento en la Legión Española, que abandonó para estudiar interpretación, estudios que no terminó. Su entrada ya en el cine, donde participó en una treintena de películas entre los 60 y 2020 (entre ellas 'El pico', 'Navajeros' o 'Colegas'); su caída (y posterior rehabilitación) en la heroína, sus trabajos en el teatro, sus pasos por distintos calabozos (incluso uno de ellos, en Nepal, por golpear a un mono, animal sagrado en dicho país), sus complicaciones de salud tras un atropello en 2002 que le obligó a ir en silla de ruedas o su participación en programas de televisión como 'El Hormiguero', 'Cuéntame lo que pasó' o 'El club de la comedia'.

En ese tiempo, hay algunas mujeres que jugaron un papel especialmente importante en su vida ("paso con mujeres todo el tiempo que puedo, que es lo que más me gusta", aseguró en alguna ocasión). Conócelas:

Enriqueta Cobo, su madre

Aunque Enrique San Francisco era hijo de los actores Enriqueta Cobo (Queta Ariel) y Vicente Haro, lleva el apellido de una pareja posterior de su madre porque, según contó en alguna ocasión el actor madrileño, su padre biológico les abandonó. Por eso, él se crió en principio solo con su madre, o con su posterior padrastro, en Barcelona. Fue ella quien le animó a salirse de la Legión y abrazar la profesión actoral, que tanto disfrutó. O quien le salvó de las drogas. "Le pedí que me encerrara", confesó el intérprete a Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya', en 2018.

Rosario Flores: cuatro años de amor

Es una de las escasas parejas públicas del cantante. Dicen que, cuando se conocieron, un joven Quique San Francisco vivía de aquí para allá, entre pensiones, casas de amigos y, cuando tenía pareja, las casas de estas. El hogar de la menor de los hijos de Lola Flores fue, por tanto, su hogar durante una larga temporada, para el disgusto de 'La faraona', a quien no sentó bien que vivieran juntos sin estar casados. Quique conoció Rosario a través del hermano de esta, Antonio, y comenzaron una relación que duraría cuatro años, "un récord", comentó el actor. Eran los años 80 y las revistas cuché del momento llegaron a recoger la noticia de que la pareja no solo vivía junta, sino que quería tener un hijo (ambos se han declarado, en distintas ocasiones, amantes de los niños). Al parecer, las adicciones de Enrique, que llegó a estar enganchado a la heroína y la cocaína, terminaron con su noviazgo. "Ella empezó con una persona (Quique) y terminó con otra (adicto). Por eso un día le dije que tenía que dejarme, que yo ya no era un hombre, era una piltrafa", confesó. A pesar de ello, ambos mantuvieron la amistad.

Un amor alemán

Con humor, Enrique San Francisco recordaba a veces, en alguna entrevista, a aquella novia alemana que comía "solo manzanas" y que en pleno invierno dormía con la ventana abierta, algo que él llevaba fatal porque era muy friolero. ¿Tal vez fantasía en aras del humor, o realidad tragicómica? Nunca lo sabremos.

"Mujeres con hijos e, incluso, casadas"

Por otras entrevistas, adivinamos que tuvo diversos romances. Algunos de ellos, con mujeres con hijos, de los que él se ocupó, o incluso casadas, según alguna vez sugirió, sin dar nombres. Sin embargo, su imagen encajaba más con la libertad y soltería con la que vivió sus últimos años.

Descanse en paz.