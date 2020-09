La mujer de Hugh Jackman responde a los rumores sobre la supuesta homosexualidad del actor

¡Qué paciencia!

Son una de las parejas más estables de Hollywood, por no decir la más estable. Hugh Jackman y Deborra-lee Furness se conocieron en un plató de televisión allá por 1995 y un año más tarde se daban el 'sí, quiero' en la iglesia de St. John's en Victoria, un barrio de Melbourne. Una relación (ya van por 24 años juntos) que ha atravesado sus buenos y sus malos momentos (como todas), pero que se mantiene a día de hoy gracias al profundo amor y respeto que sienten el uno por el otro.

Además, el matrimonio, tras sufrir dos abortos, adoptó un niño y una niña a los que siempre han preferido mantener al margen de los medios para que vivan una vida más 'normal' alejados de los focos de la industria del cine. Sin embargo, y fruto de las envidias y los rumores más locos, la pareja siempre ha tenido que hacer frente a la 'leyenda urbana' que circula en torno al actor: ¿Es Hugh Jackman 'gay'? Sí, amigos, en pleno siglo XXI aún hay gente que inicia este tipo de bulos.

Sin embargo, y en una lección de estilo, educación y elegancia, Deborra-lee Furness no ha tenido ningún problema en hablar de este tema durante una entrevista: "Todos esos rumores... Bueno, en fin, Hugh está casado con una mujer y la gente aún se pregunta si no le gustarán los hombres. Qué decir. ¿Le preguntarían a Elton John si de verdad no es heterosexual? Son comentarios que nacen de la maldad y es mejor no hacerles caso, pero en ocasiones duelen y hacen daño".

Hugh Jackman también se ha pronunciado en alguna ocasión al respecto y quiso aclarar de dónde creía él que llegaban estos rumores: "Durante una actuación en Broadway recuerdo que tuve que besar a un chico y creo que lo hice tan bien que la gente comenzó a decir que era gay". Sin embargo, Deborra también ha querido recordar que hay otro comentario que siempre le hacen y que encuentra tremendamente inapropiado.

"Un montón de gente me dice que tengo muchísima suerte de estar con alguien como Hugh y eso implica que no me lo merezco, como si yo no pudiese estar con alguien como él", asegura. Y lo cierto es que Deborra lleva toda la razón del mundo. Bien por ella y esta entrevista.