Muere la 'streamer' y youtuber Sisi Nono por coronavirus

La 'gamer' llevaba enferma desde enero.

Clara Hernández

Nadie preveía, cuando Sisi Nono compartió con sus seguidores que había dado positivo por Covid-19, a principios de febrero, cómo evolucionaría su enfermedad y qué final (fatal) tendría. Esta semana, su hijo Rubén utilizaba su perfil de Twitter para despedirse de los seguidores de su madre y comunicar su fallecimiento.

"Gracias por todo, habéis sido muy importantes para ella", aseguraba en una publicación en la informaba que la popular gamer, de 45 años, que tenía miles de seguidores en la red social Twitch y aproximadamente 40.000 en YouTube, había perdido su lucha contra el Covid.

"Hola chicos, mi nombre es Rubén y soy el hijo de Sisi. Mi madre ha luchado contra el Covid con todas sus fuerzas pero hay veces que no es suficiente y por desgracia no ha podido más. Ayer fue un día muy triste pero por fin puede descansar", comienza el mensaje.

"Mamá, quiero que sepas que para mí eres una campeona y que se has hecho todo lo que has podido. Allí dónde estés quiero que sepas que te quiero y que no dejaré nunca de pensar en ti. Sé que cuidarás de nosotros y siempre estarás presente".

"Por respeto a la familia os pido que por favor no se hagan vídeos del tema, mi hermano es muy pequeño y no nos gustaría que pudiera encontrarse con un vídeo así en un futuro", añade Rubén, que agradece a los 'followers' de su madre el haberla "hecho tan feliz en estos últimos meses" y por haberla ayudado a hacer "su sueño realidad".

"Gracias por darme la vida y gracias a vosotros por estar ahí. Descansa en paz", concluye el mensaje, muy emotivo.

Gracias por todo, habéis sido muy importantes para ella. pic.twitter.com/tMC46tdZwI — SisiNono (@davnie6) March 14, 2021

Más tarde, Rubén compartía una foto con su madre en su perfil de Instagram, que dedicaba a su "mujer favorita" (sobre estas líneas)-

La noticia sobre Sisi ha dejado las redes sembradas de condolencias, entre ellas las de Sr. Cheeto o ElRubius. Este último ha asegurado que se quedó "sin palabras" y le ha dedicado unas palabras de agradecimiento.

"Estoy sin palabras. Muchas gracias por estar siempre tan alegre y con una sonrisa en todo momento, por ser tan genuina y compartir tantos buenos momentos con nosotros y con el chat, desde que te conocimos en GTA RP hasta ahora. Nunca te olvidaremos. Mucha fuerza para la familia".

Estoy sin palabras. Muchas gracias por estar siempre tan alegre y con una sonrisa en todo momento, por ser tan genuina y compartir tantos buenos momentos con nosotros y con el chat, desde que te conocimos en GTA RP hasta ahora. Nunca te olvidaremos. Mucha fuerza para la familia. https://t.co/4UkLsGIAl6 — elrubius (@Rubiu5) March 14, 2021

De hecho, la gamer, que compartía 'streamings' de videojuegos como 'Grand Theft Auto 5', había sido invitada a Egoland, un servidor del videojuego Rust ideado y desarrollado por ElRubius, Yisus y Alexby al que no se podía acceder sin sus cotizadas invitaciones, hecho que incrementó la popularidad de Sisi.

"Que haya tenido que partir una colega tan talentosa que daba todo por su comunidad con tanto entusiasmo es desgarrador. Que en paz descanse, una persona admirable", le dedica la gamer Carpita, entre otros muchos mensajes de compañeros que han querido despedirse en las redes, algunos de los cuales han cambiado su imagen de perfil temporalmente por la que utilizaba Sisi (una ilustración de una joven con melena rubia y puntas disparadas hacia arriba con forma de llamas).

El pasado 30 de enero, Sisi cancelaba su directo por fiebre. "Chicos, no puedo hacer directo, estoy con fiebre y no me encuentro muy bien, la verdad", se disculpaba. Dos días después y viendo que no mejoraba su estado (compartió la imagen de un termómetro que mostraba fiebre de 38.5), decidió hacerse la prueba del Covid.

"Lo que imaginaba, dí positivo. Pero no os preocupes que aparte de la fiebre me siento bien... os iré diciendo pero mañana no me pierdo el evento de Egoland", escribió el 2 de febrero.

Chic@s se que dije que hoy haría un pequeño directo... pero no puedo de verdad la tos y la fiebre no me dejan.. me da rabia perderme el evento de egoland y sobre todo fallaros a vosotros, pero primero que en cuanto pueda ahí estaré con buenas noticias — SisiNono (@davnie6) February 3, 2021

Finalmente, el 4 de febrero, y después de no hubiera podido asistir al esperado evento, nos enterábamos de que la gamer había sido ingresada en el hospital por una fotografía que publicó e hizo desde su cama de hospital donde se veía su brazo con una vía. "Deseadme suerte, chicos, os tendré informados", escribió.

Desearme suerte chicos os tendré informados pic.twitter.com/AteCyHaVEv — SisiNono (@davnie6) February 4, 2021

Después de eso, fue su hijo mayor quien, el domingo, confirmaba la fatal noticia.

Sisi, descansa en paz.