Según informan fuentes policiales, el cantante fue trasladado a un hospital cercano al aeropuerto.

Varios son los medios de comunicación que han confirmado la muerte del rapero Juice Wrld a los 21 años tras sufrir convulsiones en el aeropuerto internacional Midway, en Chicago (Illinois, Estados Unidos).

Tal y como apuntan los servicios sanitarios, el joven sufrió una "emergencia médica" en la terminal y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano donde finalmente fallecía. La causas del terrible suceso todavía se desconoce, por lo que se le tendrá que realizar la autopsia para esclarecer los hechos.

Jarad Anthony Higgins, este era su nombre completo, comenzó su andadura en el mundo de la música en 2015. Saltó a la fama en la plataforma SoundCloud, donde comenzó a compartir su canciones mientras estaba en el instituto. Una de esos temas, "All girls are the same", llamó la atención de la conocida discográfica Interscope Records, que le ofreció un contrato valorado en 3 millones de dólares. Solo tenía 19 años y este fue el comienzo de su expansión internacional y con ello, la grabación de su primer disco.

Entre sus canciones más destacadas, se encuentra "Lucid Dreams", uno de sus éxitos más conocidos mundialmente y que le había alzado como uno de los raperos más escuchados en todo el mundo. Convirtiendo así a su disco como el más reproducido según la prestigiosa lista Billboard 200 creada por la revista musical del mismo nombre.

