Muere Olympia Dukakis, la actriz ganadora del Oscar por 'Hechizo de luna'

La actriz Olympia Dukakis ha fallecido a en su casa en Nueva York. Tenía 89 años y, aunque no se ha especificado la causa de la muerte, al parecer llevaba unos meses con problemas de salud tal y como ha explicado su hermano Apollo. "Finalmente está en paz con Louis", puede leerse en el comunicado emitido por la familia, en una frase que hace referencia al también actor Louis Zorich, su marido que falleció años antes.

Tenían tres hijos, Christina, Peter y Stefan, y fue ella quien más trabajos realizó en el mundo del cine al estar considerada una de las secundarias de lujo de la industria. De hecho, fue por su papel en 'Moonstruck' -conocida en España como 'Hechizo de luna'- por el que se alzó con el Oscar a la mejor actriz de reparto en 1988 tras interpretar el papel de madre de Cher.

Precisamente la artista ha sido una de las que ha querido homenajear a su compañera en la gran pantalla a través de Twitter.

Olympia Dukakis Was an Amazing,Academy Award Winning Actress.Olympia Played My Mom In Moonstruck,& Even Though Her Part was

That Of a Suffering Wife, We😂ALL The Time.She Would Tell Me How MUCH She Loved Louis,Her”Handsome Talented,Husband”.I Talked To Her 3Wks Ago. Rip Dear One pic.twitter.com/RcCZaeKFmz