La actriz ha fallecido a los 104 años en su residencia de París, donde vivía desde hace más de seis décadas

La actriz Olivia de Havilland, protagonista de la legendaria película "Lo que el viento se llevó" (1939), falleció este domingo a los 104 años, informaron los medios locales que citan a su publicista Lisa Goldberg. Havilland, ganadora de dos premios Oscar por sus papeles en 'La vida íntima de Julia Norris' en 1946 y 'La Heredera' de 1949,y considerada la última leyenda viva de la época dorada del cine tras la muerte de Kirk Douglas a principios de año, murió por causas naturales en su casa de París (Francia), donde vivía desde hace más de 60 años.

Olivia era una de las últimas representantes del cine clásico y formaba parte de una estirpe cinematográfica. Su madre era también actriz, una intérprete menor, la británica Lilian Augusta, y su hermana Joan fue célebre tras optar por otro apellido y convertirse en Joan Fontaine. Ambas hermanas tuvieron una rivalidad épica, además de formar parte de una de las enemistades más míticas de Hollywood: la de Fontaine con Bette Davis, que también salpicó a De Havilland.

Fue la segunda nominación al Oscar de De Havilland lo que terminó de disparar su rivalidad con su hermana, puesto que ambas optaron al galardón a la Mejor Actriz: ella lo perdió por 'Si no amaneciera...' para que lo ganara su hermana Joan, entonces mucho menos conocida, por 'Sospecha'. En una entrevista concedida al diario 'Daily Mail' con motivo de su centenario, en junio de 2016, la actriz aseguraba: “Una enemistad implica una conducta hostil por ambas partes. No me viene a la cabeza ni un solo momento en el que yo mantuviera un comportamiento hostil. Pero puedo pensar en unas cuantas ocasiones en la que mi reacción hacia un comportamiento deliberadamente desconsiderado fuera defensiva”.

De Havilland se retiró del gran cine a mediados de los años cincuenta. Nunca se había sentido especialmente estadounidense: nació en Tokio (Japón) de padres británicos. Se trasladó a vivir a París, y allí conoció, en un viaje al festival de cine de Cannes, al que sería su segundo marido, el editor de Paris Match Pierre Galante, y allí le otorgó Nicolas Sarkozy la Legión de Honor en 2010. También fue distinguida en 2008 con la Medalla de las Artes de EEUU, que le impuso George W. Bush.