Muere Michael K. Williams de 'The Wire' a los 54 años

El actor encargado de interpretar el inolvidable personaje de Omar Little en la serie ha fallecido en su apartamento de Brooklyn por sobredosis según han informado fuentes policiales.

María Aguirre Álvarez

El actor Michael K. Williams ha sido encontrado muerto en su ático de lujo en el barrio neoyorkino de Williamsburg, en Brooklyn, según ha informado en exclusiva el diario New York Post citando fuentes policiales. Según dicha información, la hipótesis inicial en la que trabaja la policía es que el actor habría fallecido por una sobredosis de heroína.

Puede que si no eres un especialista en cines y series norteamericanas no te suene mucho su nombre, pero si disfrutaste de ficciones como 'The Wire', una de las consideradas mejores series de la historia, o 'Boardwalk Empire', le vas a poner cara de inmediato, en cuanto te digamos que él interpretó a Omar Little en la primera y a Chalky White en la segunda.

El primero de estos dos personajes, Omar Little, un pandillero homosexual que se dedicaba a robar a los traficantes de drogas de Baltimore a lo largo de buena parte de las cinco temporadas y más de 50 capítulos de la aclamada ficción, fue el que lanzó a la fama al artista norteamericano nacido en Nueva York en 1966. Icónica es la imagen del Little de Michael K. Williams: con trenzas, vaqueros anchos y una gabardina oversize -adelantado a su tiempo- que escondía una escopeta que sacaba a menudo a pasear.

Es indiscutible que el talento y la imagen física del neoyorkino, con una cicatriz que recorre su rostro desde la frente hasta la mejilla derecha en diagonal, ayudó mucho a aportarle al personaje personalidad y carisma, tanto que con el tiempo se ha convertido en uno de esos inolvidables caracteres de serie de culto que nadie olvida. Prueba de ello es la masiva reacción en las redes sociales tras la noticia del fallecimiento de Michael K. Williams, que se han inundado de pasajes y fotos de Omar Little a modo de homenaje.

Una vida marcada por su inconfundible cicatriz

Hasta interpretar a Omar Little para la serie creada por David Simon, Michael K. Williams se había dedicado a la industria del entretenimiento de una manera distinta: mediante el baile y las coreografías. Apareció en videoclips, sobre todo, hasta que el día de su 25 cumpleaños fue gravemente herido en una pelea callejera en Nueva York a la salida de un bar. Así lo explicó él mismo en 2014 en el el programa de radio de NPR "All Things Considered", donde reconoció que fue ese día cuando su rostro quedó marcado para siempre por un hombre que le rajó con una navaja que escupió de su boca y escondió en su mano al golpearle.

La cicatriz de esa herida, cosas de la vida, le abrió las puertas en el mundo de la actuación, puertas que tiró completamente abajo de una patada con su trabajo en 'The Wire', repetido después en una larga lista de series de primer nivel como la citada 'Boardwalk Empire' o más recientemente, 'Lovecraft Country'.

El mundo ha perdido a un gran actor a causa, según la información publicada por el New York Post, de una sobredosis por heroína -ya había confesado con anterioridad su adicción-, pero sus personajes, en especial Omar Little, quedan para siempre.