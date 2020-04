Muere Michael Robinson, futbolista y comentarista deportivo

El comentarista deportivo Michael Robinson, que tenía 61 años, anunció a finales de 2018 que padecía cáncer

El exfutbolista y comentarista Michael Robinson, que saltó a la fama en España con su mítico programa 'El día después' que veían los amantes del fútbol y los que no lo eran tanto, falleció en Marbella a causa de un cáncer a los 61 años.

El pasado otoño, el ex jugador de fútbol inglés, que militó por primera vez en España en el Osasuna, fue diagnosticado de un melanoma, Hace apenas unos días, el mismo Robinson comentó: “Siento ser portador de malas noticias, No me han dado esperanzas”.

Recordaremos a Michael Robinson con ese marcado acento inglés tan suyo que nunca abandonó. "He conseguido no hablar bien ninguno de los dos idiomas" bromeaba. Sobre la enfermedad que padecía, Robinson comentó hace unos meses en el programa de Carles Francino: "El cáncer puede que me mate, pero lo que no va a hacer es matarme todos los días". Toda una lección de optimismo. DEP Michael.