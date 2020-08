Muere Manuel Gallardo, el actor de 'Verano azuil'

Se metió en la piel de el padre de Javi y Juanjo Artero ya se ha despedido de él en redes sociales.

Woman.es

A los 85 años, Manuel Gallardo, conocido por su papel en ‘Verano azul’, donde interpretaba al padre de Javi, ha muerto. El actor tenía una dilatada carrera tanto en el teatro, el cine y la televisión y hoy el mundo de la interpretación llora su muerte. Ha sido la Unión de Actores y Actrices desde su cuenta de Twitter quienes han informado de la noticia. “Hoy lamentamos la pérdida de nuestro buen compañero Manuel Gallardo. Desde la @uniondeactores queremos transmitir nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. #DEP”, han publicado esta misma mañana junto a una foto del actor.

Hoy lamentamos la pérdida de nuestro buen compañero Manuel Gallardo. Desde la @uniondeactores queremos transmitir nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. #DEP pic.twitter.com/8Gcrwhzb1Q — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) August 21, 2020

Manuel Gallardo debutó en el cine con la película sobre la Guardia Civil titulada Tierra de todos, pero no fue hasta su paso por Verano Azul, donde se metió en la piel del padre de Javi, cuando se hizo más popular. El propio Juanjo Artero, Javi en la serie, se ha mostrado profundamente dolido con la muerte del actor. "Hoy me siento triste 😞 me acabo de enterar del fallecimiento de Manuel Gallardo, mi “padre” en ‘Verano Azul’. Era un hombre maravilloso con el que tuve la suerte de compartir momentos mágicos de mi vida. Besos a su familia de corazón.", ha posteado en su cuenta de Instagram con un fotograma de ambos en la serie.

Uno de los mejores actores de teatro de nuestro país, fundó incluso su propia compañía de teatro. Por su papel en la anteriormente mencionada Tierra de todos recibió el Premi Sant Jordi a la Mejor Interpretación Española.