Fallece la popular madre del actor Mark Wahlberg, Alma Wahlberg

La madre de nueve hijos, entre ellos los actores Mark y Donnie Wahlberg, ha muerto a los 78 años.

Clara Hernández

La madre del actor Mark Wahlberg y del cantante Donnie Wahlberg, Alma Wahlberg, ha fallecido a los 78 años tras unos meses en los que su salud había sido "delicada", según han confirmado sus hijos en las redes sociales, donde no han especificado la causa.

"Mi ángel. Descansa en paz", ha escrito Mark Wahlberg en sus redes sociales junto a una fotografía de su progenitora, muy popular en Estados Unidos, además de por sus hijos, por sus apariciones televisivas en el reality que compartía con su prole, 'Wahlburgers', y su trabajo como empresaria (era propietaria, junto a algunos de sus hijos, de la próspera cadena de hamburguesas del mismo nombre).

También su hijo Donnie, cantante, actor y productor, le ha dedicado unas emotivas palabras en Instagram junto a un vídeo en el que recuerda algunas imágenes en las que está con Alma.

"Soy tan afortunado de haber sido traído a este mundo, criado, enseñado y puesto en el camino de mi vida por una mujer tan increíble. La alegría por la vida de mi madre, combinada con el orgullo de sus humildes comienzos y su negativa a olvidarse de dónde venía, sin duda me convirtió en lo que soy", comienza.

"A menudo he dicho que si hay algo que te gusta de mí, lo heredé de Alma. Lo digo porque es cierto. Era, sin duda, el ser humano más cariñoso que he conocido. Nunca le oí decir nada irrespetuoso con nadie. Era una mujer de verdad".

El hermano de Mark también recuerda que la vida de Alma, que tuvo nueve hijos en su primer matrimonio y no siempre tuvo una economía boyante (más bien, al contrario), no siempre fue fácil. "Como tantas madres que lucharon, superaron las dificultades, hicieron algo de la nada y lograron lo imposible con sus hijos, nunca se quejó".

Y así era Alma, resume: "madre, hermana, hija, abuela, amiga, aliada, guerrera, ángel. Nos daba una patada en el culo si nos equivocábamos, y en el culo de los demás si se metían con nosotros", indica antes de recordar una de las canciones favoritas de esa mujer fuerte, casi una superviviente, era 'If I could' de Regina Belle.

"La gente me conoce por ser la madre de hijos famosos, y aunque este hecho ha traído muchos regalos a mi vida y me ha brindado oportunidades que tal vez nunca hubieran sido posibles de otra manera, hay mucho más en mi historia de lo que la mayoría de la gente sabe", dijo Alma Wahlberg en una entrevista con WCVB-TV de Boston en 2018. "He vivido con el alcoholismo y el abuso; he luchado con la pobreza y he experimentado una gran riqueza; he perdido a tantos que he amado; he luchado para criar a nueve hijos, y los amo más que nada; los he visto sufrir, aprender y salir del otro lado; me he perdido a mí misma; me he encontrado a mí misma, una y otra vez; y he seguido adelante, pase lo que pase".

A Alma Wahlbert le sobreviven ocho hijos, ya que su hija Debbie murió en 2003.

Descansa en paz.