Hay figuras cuyo impacto traciende mucho más allá del área en el que brillan o brillaron profesionalmente. Por eso, cuando fallecen, si lo hacen encima de forma repentina y en una edad temprana, la conmoción que generan es todavía mayor. Ocurrió, por ejemplo, cuando falleció Michael Jackson, y ahora ha vuelto a suceder una vez más con la noticia de la muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero en el que viajaba junto a otras cuatro personas que también han fallecido en el acto.

El exdeportista, de 41 años, es una leyenda del baloncesto, una de sus mayores figuras en toda su historia, y un icono de varias generaciones, sobre todo de los millenials, adolescentes cuando él estaba en lo más alto de su carrera, la cual desarrolló al completo en Los Angeles Lakers.

La prueba del peso a nivel mundial de Kobe Bryant ha sido el terremoto que ha sacudido a las redes sociales al confirmar la noticia el portal TMZ primero y más tarde otros medios de referencia en materia deportiva como ESPN. Las reacciones, a todos los niveles, no se han hecho esperar, incluidas muchas celebrities que apenas han tardado minutos tras la confirmación de la noticia en rendir tributo a la estrella del deporte fallecida.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.