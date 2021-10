Muere Granville Adams tras una larga batalla contra el cáncer

El actor de 'Oz' ha fallecido a los 58 años.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Granville Adams ha fallecido. El actor, conocido por interpretar a Zahir Arif en la serie de HBO 'Oz', ha muerto a los 58 años tras una larga batalla contra el cáncer, según ha anunciado el domingo el director de la serie, Tom Fontana.

"Buenas noches, dulce príncipe/y vuelos de ángeles te cantan al descanso #granvilleadams #oz", escribió Tom en Instagram junto a una foto de Granville.

Los compañeros de reparto del actor no tardaron en expresar su tristeza en redes sociales, como Kirk Acevedo, que utilizó su cuenta de Twitter para dedicarle unas bonitas palabras.

"He perdido a mi hermano hoy después de una larga batalla contra el cáncer", comenzó. "No llevo bien las pérdidas porque no estoy familiarizado con ellas. Abuelita lo vamos a picar al otro lado algún día. Hasta entonces... Descansa tranquilo, amigo".

Fue en diciembre de 2020, cuando Adams compartió con todos sus seguidores la noticia de su enfermedad, a través de una publicación en Instagram en la que aparecía en una cama de hospital, con la mascarilla puesta y como único texto dos palabras: "¡MALDITO CÁNCER!"

El actor compartió desde entonces varios selfies para mantener al día a todos sus fans, en los que explicaba que continuaba recibiendo tratamiento para su cáncer, y parecía mantenerse optimista mientras luchaba contra la enfermedad. Sin embargo, parece que Adams tuvo problemas para pagar sus facturas médicas, ya que allí la sanidad no es gratuita y debido a su enfermedad no pudo trabajar durante toda la pandemia.

Para ayudarle, en enero, Tom y su compañero de 'Oz', Dean Winters, lanzaron una campaña de GoFundMe para recaudar fondos que permitieran a Granville y a su familia cubrir sus gastos médicos. La campaña recaudó más de 100.000 dólares, superando con creces el objetivo de 69.500 dólares que se habían marcado.

"Como muchos de vosotros sabéis, nuestro amigo y hermano Granville Adams ha sido diagnosticado de cáncer", escribió Tom en la página de la campaña. "En sólo unos meses, las facturas médicas se han disparado a niveles astronómicos. No sólo tiene que luchar contra esta despiadada enfermedad, sino que ahora tiene que hacer frente a las facturas del hospital que la compañía de seguros se niega a pagar. Sólo en este trimestre, las facturas impagadas han ascendido a 69.550 dólares. Queremos reunirnos y mostrarle a Granville nuestro amor liquidando las facturas de este trimestre, dando a Granville un apoyo concreto en su lucha contra esta terrible enfermedad".