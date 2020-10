Muere Conchata Ferrell, Berta en 'Dos hombres y medio'

La actriz Conchata Ferrell ha fallecido a los 77 años de edad por un problema cardíaco, meses después de sufrir un infarto. La intérprete era un rostro muy popular de la televisión por su papel de Berta en la serie 'Dos hombres y medio'. El encargado de confirmar su muerte fue su representante Dan Spilo, que ha detallado que murió rodeada de sus familiares más cercanos en el Hospital Sherman Oaks de California el pasado lunes 12 de octubre.

La intérprete dio vida a numerosos papeles, pero fue en la serie de 'Dos hombres y medio' en la que destacó especialmente, dando vida a Berta, la asistenta de Charlie Harper (Charlie Sheen). Personaje por el que fue nominada en dos ocasiones a los Premios Emmy. También optó al galardón una tercera vez, por su trabajo en 'L.A. Law' (1992). Con una trayectoria de más de 50 años, la intérprete también participó en películas tan exitosas como 'Eduardo Manostijeras' o 'Erin Brockovich'.

Varios de sus compañeros de la serie 'Dos hombres y medio' han querido mostrar sus condolencias por el fallecimiento de Ferrel, como Jon Cryer, quien daba vida a Allan, hermano de Charlie y el mismo Charlie Sheen.

an absolute sweetheart a consummate pro a genuine friend a shocking and painful loss. Berta, your housekeeping was a tad suspect, your "people"keeping was perfect. 💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV

She was a beautiful human



Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.



I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR