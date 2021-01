Muere la actriz y comediante Cloris Leachman a los 94 años

Cloris Leachman, la aclamada actriz cuyo estilo cómico la convirtió en una figura legendaria en el cine y la televisión estadounidense durante siete décadas, ha fallecido este miércoles a los 94 años de causas naturales en su casa en las Encinitas, California, según ha informado uno de sus representantes.

"Ha sido un privilegio trabajar con Cloris Leachman, una de las actrices más intrépidas de nuestro tiempo. No había nadie como Cloris", dijo su representante, Juliet Green, en un comunicado. "Con una sola mirada tenía la habilidad de romperte el corazón o hacerte reír hasta las lágrimas. Nunca sabías lo que Cloris iba a decir o hacer y esa cualidad impredecible era parte de su magia incomparable".

Such sad news—Cloris was insanely talented. She could make you laugh or cry at the drop of a hat. Always such a pleasure to have on set. Every time I hear a horse whinny I will forever think of Cloris’ unforgettable Frau Blücher. She is irreplaceable, and will be greatly missed.