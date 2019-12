Muere la cantante de Roxette, Marie Fredriksson, a los 61 años

Tras una dura batalla contra el cáncer.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

"La vocalita del dúo musical sueco Roxette ha fallecido a los 61 años como consecuencia de un tumor cerebral tras una lucha de 17 años contra el cáncer". Así reza el comunicado con el que su oficina de representación, Dimberg Jernberg, ha dado a conocer esta triste noticia.

Fue en otoño de 2002 cuando a la cantante le fue diagnosticado un tumor cerebral al que se enfrentó con valentía y de que se recuperó unos siete años después. Fue entonces cuando Roxette volvió a la carretera, publicó nuevos álbumes musicales y recorrieron el mundo con sus múltiples giras.

Sin embargo, en 2016, los médicos aconsejaron a Marie que dejase de viajar y desde entonces la cantante se retiró de los escenarios y de la vida pública.

Su compañero musical en Roxette y amigo, Per Gessle, también ha querido despedirse de la cantante con unas sentidas palabras: "El tiempo pasa tan rápido. No hace tanto, Marie y yo pasábamos días y noches en mi pequeño apartamento de Halmstad, escuchando la música que amábamos, compartiendo sueños imposibles. Menudo sueño llegamos a compartir. Gracias, Marie, gracias por todo. Gracias por pintar mis canciones con los colores más hermosos, mis canciones en blanco y negro".

Marie Frediksson nació en 1958 en el sur de Suecia y fue en 1986 cuando junto a Per Gessle formó el grupo Roxete. Tres años más tarde, hicieron historia cuando The Look se convirtió en todo un éxito internacional. Cuatro números uno en la lista Billboard USA y más de 75 millones de discos vendidos son algunos de sus tremendos logros.