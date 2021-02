Muere atropellado el padre de Nicki Minaj y el conductor se da a la fuga

Robert Maraj, de 64 años, ha fallecido este fin de semana después de sufrir un atropello en Long Island, Nueva York.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Trágicas noticias sobre Nicki Minaj. El padre de la cantante, Robert Maraj, ha muerto tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Según informan los medios locales, el suceso ocurrió el pasado de viernes sobre las seis de la tarde, mientras el hombre paseaba por la localidad de Mineola, en Long Island, en el estado de Nueva York.

Tal como han confirmado las autoridades, el conductor todavía no ha sido identificado ya que los testigos de la escena no han podido aportar datos relevantes sobre el coche o su ocupante. El padre de Nicki Minaj, de 64 años, fue trasladado de inmediato al hospital local en estado crítico, donde no pudieron hacer nada por salvar su vida y falleció el sábado 13 de febrero. En estos momentos el departamento de homicidios trabaja para aportar luz sobre este acontecimiento.

- Nicki Minaj reparte becas en Twitter (a quien demuestre sacar buenas notas)

- Nicki Minaj anuncia embarazo a lo Beyoncé y las redes sociales enloquecen

La cantante, que a sus 38 años es una de las raperas más aclamadas de la escena musical internacional, no ha realizado ningún comunicado público al respecto. La pérdida llega cuatro meses después de que la artista diera a luz a su primer hijo junto a Kenneth "Zoo" Petty, su marido desde octubre de 2019; y aunque poco se sabe de la relación que mantenía con su padre últimamente, hace algunos años había sido tensa, ya que ella misma lo describió en una entrevista como "un alcohólico y adicto a las drogas". Además, en su canción 'Autobiography' le acusa de prender fuego a la casa familiar mientras su madre se encontraba en el domicilio ("cuando quemaste la casa, mi madre estaba en ella, ¿cómo poder olvidarlo si el dolor es infinito?" apunta el verso).

Desde que saltó a la fama, Nicki Minaj (nacida en Trinidad y Tobago con el nombre de Onika Tanya Maraj) ha hecho gala de un físico exuberante y llamativos cambios de look, y ha colmado los titulares de la prensa tanto por su exitosa faceta profesional como por su agitada vida personal.

Sobre los escenarios ha colaborado con artistas de la talla de Beyonce, Madonna (junto a la que actuó en la final de la Super Bowl de 2016), David Guetta, The Weeknd o Ariana Grande; pero también ha protagonizado sonados enfrentamientos con Taylor Swift a través de las redes sociales o con su compañera de profesión Cardi B, con quien llegó a las manos en una fiesta en la Semana de la Moda de Nueva York hace un par de años.

En el amor, se le atribuyen varios romances con hombres de la industria musical, pero los más sonados han sido con el rapero Eminen y con el piloto Lewis Hamilton. En septiembre de 2019 Nicki anunció su retirada temporal, solo un mes antes de pasar por el altar para darse el 'sí quiero' con el productor musical Kenneth "Zoo" Petty (que ha estado dos veces en la cárcel) y dedicarse de pleno a su vida familiar. Desde entonces la pareja trata de mantener su día a día lejos del foco mediático y de las redes sociales.