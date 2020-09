Los espectadores de 'Juego de tronos' ya se habían tenido que despedir una vez de Olenna Tyrell (o de la 'Reina de Espinas'), el personaje que durante cuatro años la actriz Diana Rigg encarnó con mano firme en la ficción y al que una copa con veneno ofrecida por los Lannister puso fin en 2017. Ahora, además, todos tendremos que dar nuestro adiós definitivo a la intérprete que la representaba con miradas imperturbables y un aura de elegancia que siempre la acompañó y que la convirtió en los años 60 en musa de la serie de 'Los Vengadores' o en chica Bond (e, incluso, esposa del popular agente 007 en '007: Al servicio de su majestad').

La noticia la ha confirmado este jueves su agente este jueves con un comunicado. "Con una tremenda tristeza anunciamos que Diana Rigg ha fallecido a primeras horas de la mañana"

"Se encontraba en casa con su familia, que pide intimidad en este momento difícil. Diana fue un icono del teatro, del cine y la televisión. Ella recibió premios Bafta, Emmy, Tony y Evening Standard por su trabajo en el escenario y en la pantalla. Diana era un miembro muy querido y admirado de su profesión, una fuerza de la naturaleza que amaba su trabajo y a sus compañeros actores. Se la echará mucho de menos", reza la nota.

También su hija Rachael ha querido despedirse públicamente de ella compartiendo unas letras, a la vez que aclaraba la causa de la muerte: "Mi queridísima mamá falleció con tranquilidad mientras dormía esta mañana, en casa, rodeada por su familia. Fue a causa de un cáncer que le diagnosticaron en marzo, y pasó sus últimos meses alegremente reflejando su vida extraordinaria, llena de amor, risas y con un gran orgullo por su profesión. La echaremos de menos más allá de las palabras".

"Sé un dragón. El reino siempre recordará a Diana Rigg", ha sido la emotiva y épica dedicatoria de la cuenta en Twitter de 'Juego de Tronos'.

Be a dragon.

The realm will always remember Diana Rigg.