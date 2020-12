El actor estadounidense Tommy 'Tiny' Lister falleció a los 62 años.

Woman.es |N.R.

El actor estadounidense Tommy 'Tiny' Lister, recordado por su participación en películas como 'Friday' y 'El quinto elemento' ha fallecido a los 62 años en su apartamento de Marina del Rey (California). Las causas de muerte aún se desconocen.

El actor, quien también fue luchador profesional, fue encontrado en su casa inconsciente tras haber interrumpido el rodaje de su película película por razones de salud. “Era un tipo maravilloso con un corazón de oro. Todos lo amaban. Un gigante realmente amable. Estamos todos devastados ", ha escrito su mánager Cindy Cowan en un comunicado.

Nacido en Compton, California, Lister comenzó su carrera como luchador antes de comenzar a actuar. Si bien fue apodado "Tiny" (minúsculo), su fisionomía le permitió encarnar papeles como Deboo en la película 'Friday'. "Luchó contra Hulk Hogan en la World Wrestling Federation después de aparecer como Zeus en 1989 No Holds Barred.

Fue ampliamente conocido por interpretar a Deebo, el matón del vecindario, en 'Friday' y la secuela de 'Next Friday'. A parti de ese momento, tuvo papeles en 'The Players Club', 'Beverly Hills Cop II', 'No Hold Barred', 'The Dark Knight', 'Little Nicky' y 'El quinto elemento' entre muchos otros. También interpretó al personaje de Finnick en 'Zootopia', así como a Klaang en un piloto de Star Trek: Enterprise.

También tuvo cameos en una gran cantidad de videos musicales para artistas como Ice Cube, 50 Cent, Sublime, French Montana y más. Al conocer la noticia de su muerte, Ice Cube acudió a las redes sociales para expresar sus condolencias. "RIP Tiny 'Deebo' Lister.

El matón favorito de Estados Unidos era un artista nato que aparecía en el personaje en un abrir y cerrar de ojos aterrorizando a la gente dentro y fuera de la cámara", escribió. "Seguido de una gran sonrisa y risa. Gracias por ser un buen tipo de corazón. Ya te extraño".