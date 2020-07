Muere a los 49 años Grant Imahara, presentador de 'Los cazadores de mitos'

El presentador del programa 'Cazadores de Mitos', Grant Imahara, ha muerto este martes de manera repentina a los 49 años tras sufrir un aneurisma cerebral, según ha informado The Hollywood Reporter. "Estamos desconsolados tras escuchar esta triste noticia sobre Grant. Era una parte importante de nuestra familia Discovery y un hombre realmente maravilloso. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia", ha lamentado en Twitter Discovery, canal en el que junto a Adam Savage, Jamie Hyneman y otros compañeros alcanzó la fama al unirse al elenco de Los Cazadores de Mitos en su tercera temporada.

Grant Imahara era ingeniero eléctrico y robótico y experto en tecnología, radio y electrónica. Se unió a 'Cazadores de Mitos' en su tercera temporada, en el año 2005, para sustituir a Scottie Chapman. Allí permaneció durante 10 años hasta que en 2014 decidió poner punto y final a su participación en el programa.

Antes de llegar a la televisión trabajó durante casi una década en LucasFilm, la factoría de George Lucas, siendo una de las pocas personas que podía operar al famoso R2-D2. Allí creó algunos de los aparatos que los fans de 'Star Wars' disfrutaron a lo largo de la saga más famosa de la historia del cine de ciencia ficción.

We are heartbroken to hear this sad news about Grant. He was an important part of our Discovery family and a really wonderful man. Our thoughts and prayers go out to his family. 💔 https://t.co/5k3GydZCzn