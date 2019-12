Muere a los 30 años la modelo Mama Cax

Hay noticias que incluso en los tiempos que corren, donde la inmediatez es casi enfermiza, necesitan algunas horas y hasta días para que alcancen la dimensión que de verdad merece la historia que cuentan. Es el caso del fallecimiento de Mama Cax, la modelo que se ha pasado su vida profesional dedicada a luchar de forma activa por la inclusividad en el mundo de la moda.

Cax, que ha muerto a los 30 años por una complicación derivada de una operación de cadera, no solo lo hizo por cuestiones raciales, sino también en favor de las personas con discapacidad física, como era su caso, ya que había perdido una pierna a causa de un cáncer de hueso en su adolescencia.

Pese a las dificultades, Cacsmy Brutus, su nombre real, consiguió hacerse un hueco en la primera plana de la pasarela desde el año 2016, cuando comenzó a colaborar con marcas del prestigio de Tommy Hilfiger. Una de las últimas firmas para la que había trabajado es Savage X Fenty, el sello especializado en lencería fundado por Rihanna, para el que desfiló hace unos meses en el espectacular desfile celebrado en Brooklyn a finales del verano.

Ha sido la artista de Barbados la que ha dado visibilidad al fallecimiento de la modelo de origen haitiano en las redes sociales al escribir unas palabras preciosas recordando su figura: "Una reina. Una fuerza. Una belleza poderosa que trajo su fuerza al escenario del Savage X Fenty este año inspirando a muchas personas en todo el mundo. Descansa en paz, hermana".

A queen. A force. A powerhouse beauty that brought her strength to the @savagexfenty stage this year inspiring so many across the globe. Rest In Power sis ✊🏿😢 @mama_cax pic.twitter.com/Nq43DoJZb9