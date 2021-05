La actriz Scarlett Johannson recibió el premio 'Generation' en los MTV Movie Awards y su marido, Colin Jost, lo celebró de la forma más inesperada.

Clara Hernández

La actriz Scarlett Johannson fue una de las grandes protagonistas de la noche de los MTV Movie Awards. Y no solo porque recogió uno de los premios más importantes de la muestra, el 'Generation Award', que reconocía sus casi tres décadas de carrera cinematográfica y que ella agradeció, mediante videollamada, desde su casa. La aparición de la artista será recordada, además, por la broma que le hizo su marido, Colin Jost, que interrumpió inesperadamente su discurso con una lluvia de 'slime', esa especie de moco verde artificial que, desde 1976, es uno de los pasatiempos favoritos de los niños.

"Este premio ha sido posible gracias a vosotros y es por eso por lo que significa tanto para mí", pronunció la actriz sentada en un sofá, vestida con una sencilla camiseta negra de manga corta mientras sostenía el apreciado galardón entre sus manos.

"Muchísimas gracias a mis fans por recorrer el camino conmigo y apoyar mi carrera para que pueda seguir teniendo la suerte de dedicarme al trabajo que me apasiona y me doy cuenta del absoluto regalo que es tener la oportunidad de hacer lo que amo, no podría hacerlo sin vuestro continuo apoyo", continuó.

El discurso todavía duró unos segundo más hasta que su marido apareció por un lateral de la habitación sosteniendo una fuente repleta de 'slime' verde y viscoso que volcó sin pensárselo y con alevosía sobre la cara y el pelo de la actriz, que no pudo evitar exclamar un "what the f*ck?" mientras sonaba un oportuno pitido en la televisión para tapar la palabra indeseable.

Colin Jost justificó su 'travesura' indicando que era lo habitual en estos casos hasta que Scarlett le recordó que la costumbre de bañar con moco verde a los ganadores no es de MTV, sino de Nickelodeon, tras lo cual el humorista pidió disculpas, muy azorado, y se ofreció a traer una toalla a la pringosa actriz.

"Las cosas se ponen salvajes cuando Scarlett Johannson gana el 'Generation Award'", ha apuntado MTV en su perfil de Instagram mientras muestra la intervención completa de la estadounidense; primero limpia e impecable con un moño pulido, labios cereza y eyeliner tipo 'cat eyes'. Después, con un molesto pringue verdoso.

La actriz demostró, además, que una camiseta negra entallada es digna de un agradecimiento casero, que logra acompañar maquillaje y peinado sin eclipsarlos y que, en estos tiempos de desescalada, en los que llegamos a ver zapatillas deportivas en alfombras rojas, la moda es más libre que nunca.

¿Crees que la reacción de Colin Just estaba ya preparada y que Scarlett conocía ya de antemano sus intenciones? También nosotras pero no deja de ser muy divertido.

