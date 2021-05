Las estrellas de la nueva comedia romántica de Netflix 'He's All That' , protagonizaron el momento más viral de la gala de los MTV Movie & TV 2021 al darse un apasionado beso sobre el escenario.

La madrugada de este lunes se llevaron a cabo los Premios MTV Movie & TV 2021 en el Hollywood Palladium en Los Ángeles, y se convirtió en toda una celebración y alegría para los amantes del cine y la televisión que volvieron a disfrutar de la alfombra roja, la ceremonia y claro está los discursos. Y aunque estábamos preparados para una gala llena de sorpresas y divertida, lo que no nos esperábamos en absoluto era el apasionado beso que Addison Rae y Tanner Buchanan se dieron sobre el escenario.

Los jóvenes actores eran los encargados de presentar el premio al Mejor Beso y antes de leer el nombre del ganador, se tomaron el tiempo para dar una buena lección sobre cómo deberían ser los besos.

Tanner protagoniza junto a Addison la cinta He's All That. Se trata de un ‘remake’ de la comedia romántica de 1999 de nombre 'She's All That'. La cinta original, protagonizada por Freddie Prinze Jr. y Rachael Leigh Cook, contaba la historia de un deportista que trataba de transformar a la chica menos popular del instituto en reina del baile. Ahora los papeles se han intercambiado. Es decir, en lugar de ser el chico el que tenga la ‘misión’ de convertir en ‘líder’ a la chica, será Addison quien lo haga con un estudiante en el papel de Padget, la ‘influencer’ del instituto. Además, ya tenemos fecha y plataforma de estreno para el debut de la ‘tiktoker’: 27 de agosto en Netflix.

Y es que en apenas un año, la vida de Addison Rae ha cambiado radicalmente. Paso de ser una estudiante universitaria a influencer total, con más de 78 millones de seguidores en TikTok, (Forbes estima que en 2019 ganó 5 millones de dólares).

La nueva apuesta de Netflix se perfila como una de las más esperadas del verano, y no es para menos. Según detalla el portal Deadline, la compra de los derechos de la película involucró una cifra aproximada a los 20 millones de dólares, y tiene como director a Mark Waters, quien ha trabajado en Un viernes de locos (2003) y Chicas pesadas (2004). Además, gran parte del equipo de He’s all that estará conformado por realizadores que estuvieron en el filme original, como el guionista R. Lee Fleming Jr y los productores Jennifer Gilbot y Andrew Panay.

Y por el beso que pudimos ver la noche del domingo, parece que los jóvenes protagonistas de He’s all that tienen una gran química y así lo percibió el público y los fans, quienes acapararon las redes sociales con sus comentarios: "Pero es que acaso son pareja en la vida real", "qué beso, por dios"... entre otros.

Tendremos que esperar un poco más para descubrir si el beso fue una simple estrategia de marketing para promover la cinta o si era algo más. Ah y por cierto los ganadores al premio al Mejor Beso fueron las estrellas de Outer Banks Madelyn Cline y Chase Stokes, quienes por cierto son pareja fuera de la pantalla.