Mr. Big se ha rapado la cabeza (y a Carrie Bradshaw le gusta)

¡Qué fantasía!

Que 'Sexo en Nueva York' sigue siendo un referente para millones de mujeres alrededor del mundo es un hecho. Y es que si 'Friends' se ha convertido en un icono televisivo, Carrie Bradshaw y sus amigas también. El papel que cambió para siempre la carrera de Sarah Jessica Parker no hubiese sido lo mismo si no hubiese tenido a su lado a Mr. Big.

Las idas y venidas que ambos mantuvieron durante toda la serie de televisión que más habló sin tapujos del sexo y de la complejidad de las relaciones entre mujeres y hombres han quedado en la retina y en las cabezas de todas sus seguidores. Ahora bien, aunque los años han pasado y la serie tuvo su continuación en la gran pantalla gracias a dos películas, sus fans siempre han soñado con volver a ver juntos a Carrie Bradshaw y a Mr. Big.

Algo que no podrá ser posible, al menos en la ficción, dado que la actriz que daba vida a Samantha destapó la caja de los truenos hace tiempo asegurando que no se llevaba bien con el resto del reparto. Y he aquí que se dio carpetazo a una posible tercera película. Menos mal que en la vida real, tanto Sarah Jessica Parker como Chris Noth se llevan a las mil maravillas y el último intercambio de palabras que han tenido en Instagram así lo confirma.

"He decidido que lidiar con cómo tenía el pelo durante esta cuarentena era algo superfluo", ha escrito el actor quien ha cortado por lo sano y se ha rapado la cabeza. ¡Alegría! Y bueno, tenemos que decir que está bastante guapo.

Pero si el nuevo look del actor nos encanta (hay que decir que le queda bastante bien), lo que más nos ha gustado es que su adorada amiga, Sarah Jessica Parker, le ha contestado lo siguiente: "¿Por qué esperaste tanto?".

Y sí, lo que le está queriendo decir Sarah Jessica a Chris con este mensaje es que está guapísimo y que no debería haber esperado tanto a tirar de maquinilla