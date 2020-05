El motivo (muy de peso) por el que Mary-Kate Olsen mandó a paseo a Olivier Sarkozy y se han divorciado

Él era muy Peter Pan y ella pasaba de ser Campanilla.

Cinco años de matrimonio son muchos años, pero a pesar de que la relación entre Mary-Kate Olsen y Olivier Sarkozy, el hermano de Nicolás Sarkozy estaba más que afianzada, hace unas semanas que decidieron poner punto final a su amor. Y con más pena que gloria, como era de esperar. En un primer momento, se habló de los motivos de ruptura, pero ahora han vuelto a salir a la luz otros problemas de la pareja, más íntimos y delicados, que parecen haber sido decisivos para el 50% de las gemelas Olsen.

"Ella está muy enfocada en su carrera y él es muy francés y quería que estuviera más disponible", contó una fuente del entorno de la diseñadora de moda a la revista de People ). Y, claro, menuda es Mary-Kate para que la controlen. Es trabajadora, emprendedora y lleva metida en los negocios desde que era una niña, ¡no está para aguantar tonterías!. "No se puede controlar a una chica que es millonaria desde los 20 años". The Row y Elizabeth and James les ha dado muchas alegrías a las gemelas.

Pero ahora hemos conocido que sus malos entendidos iban a más. Resulta que Mary-Kate quería ser mamá, mientras que Olivier era lo más parecido a un Peter Pan con 50 años. Aunque no siempre fue así y eso es lo que ha descolocado a Olivier.

"Mary-Kate pensó que cedería ante eso y no lo ha hecho", contó una fuente a People sobre la diseñadora, quien a principio de la relación no quería tener hijos. "Olivier es un fiestero y un muy gastador", agregó. Mary-Kate, sin embargo, quería algo más tranquilo.