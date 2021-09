Por su insuperable interpretación en la serie de televisión 'Pose', Mj Rodríguez se ha convertido en la primera mujer transgénero nominada al premio Emmy a mejor actriz. Su talento y discurso son intachables y así lo ha demostrado.

María Viéitez

Sea o no ganadora de un premio Emmy, Mj Rodríguez ha hecho historia marcando un fragrante hito en la lucha por los derechos de la comunicad LGTBIQ+. Y es que Rodríguez se ha convertido en la primera mujer transgénero en ser nominada a un premio Emmy como mejor actriz, reconocimiento que se le debe por su exquisita interpretación en la serie de televisión 'Pose'.

Mj Rodríguez, cuyo nombre completo es Michaela Antonia Jaé Rodríguez, fue nominada en esta categoría (mejor actriz en una serie dramátiva) junto con las actrices Uzo Aduba, Jurnee Smollett, Emma Corrin y Elisabeth Moss, Olivia Colman -quien, finalmente, se llevó el premio- ha confesado a The New York Post que nunca esperó estar viviendo este sueño: "Es un poco surrealista, nunca pensé que estaría en la categoría con todas estas otras mujeres increíbles con las que comparto el espacio". Y continuó: "Y eso demuestra que no sólo la Academia me ve, sino que el mundo me ve, y respeta mi condición de mujer".

'Pose', dirigida por Ryan Murphy, es una serie dramática estadounidense que representa la escena cultural afroamericana y latina LGTBIQ+ en Nueva York durante la década de los 80 y que cuenta la historia de un grupo de bailarines que compiten por el reconocimiento -y los trofeos- e la cultura Ball a la vez que forman parte de distintas casas de bailes. En esta trama, en la que se tratan temas como la pandemia del VIH/SIDA, el racismo y la homofobia, Mj Rodríguez interpreta el personaje de Blanca Rodríguez-Evangelista, una mujer, enfermera y madre que funda la casa de baile Evangelista.

En esta última entrevista, Rodríguez ha revelado que fue su madre, Audrey Rodríguez, quien inculcó la feminidad en ella. "Gran parte de esta fuerza está modelada por mi propia madre, que siempre me aceptó cuando otros padres echaban a los niños como yo a la calle", explicó la actriz de 30 años. "Vivo en casa, como siempre lo he hecho. El hogar es como mi desintoxicación, es lo que me mantiene con los pies en la tierra. Y ahora, gracias a 'Pose', puedo ayudar a mantener a mi familia, y eso me hace sentir muy bien", concluyó.

"Creo que es un momento crucial", ha comentado Rodríguez, "Nunca ha habido una mujer trans que haya sido nominada como actriz principal destacada y siento que eso empuja la aguja hacia adelante para que ahora la puerta sea derribada para otras muchas personas, ya sean hombres o mujeres trans, género no conforme, LGBTQIA+, no importa", continuó.

Antes de Rodríguez, original de Newark, Nueva Jersey, sólo dos actrices trans habían recibido nominaciones a los premios Emmy. Se trató de Rain Valdez, nominada a mejor actriz en una serie corta de comedia o drama, y Laverne Cox, en cuatro ocasiones nominada como mejor actriz invitada en una serie de drama.