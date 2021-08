Mindy Kaling sobre la maternidad: "Nos sentimos culpables por necesitar ayuda"

La actriz acaba de lanzar un programa de amigos por correspondencia en colaboración con TJ Maxx con el que el dar apoyo a mujeres.

María Viéitez

Mindy Kaling acaba de anunciar el lanzamiento de un programa de amigos por correspondencia con el que quiere dar apoyo a mujeres que lo necesiten. La iniciativa recibe el nombre de 'The Change ExchangeT y ha sido desarrollada en colaboración con TJ Maxx, una cadena estadounidense de grandes almacenes.

El programa está diseñado para el intercambio de cartas y la creación de amistades por correspondencia que ayuden a mujeres a conectar entre sí en momentos de cambio. La iniciarriva forma parte de The Maxx You Project, una iniciativa de la marca en la que también participó la actriz y diseñada para apoyar a las mujeres a lo largo de sus vidas facilitándoles las herramientas y el apoyo que necesitan a lo largo de su crecimiento personal y profesional.

Kaling, de 42 años, decidió iniciarse en este proyecto debido al increíble apoyo que recibió en su vuelta al trabajo después de dar a luz a su segundo hijo. La actriz ha admitido que "necesita una aldea" para criar a su hija Katherine "Kit" Swati, de 3 años, y a su hijo Spencer Avu, de 10 meses, especialmente ahora que se ha incorporado a su puesto de trabajo.

"No podría mantener mi carrera profesional a tiempo completo y tener dos hijos menores de 3 años sin la relación increíblemente fuerte que tengo con mi niñera", dijo a la revista 'People'. Además, la actriz conocida por su papel en 'The Office' como Kelly Kapoor, confesó que su padre también es de gran ayuda y que visita su casa al menos dos veces al día para colaborar con la crianza de los pequeños.

Mindy ha confesado que se siente "increíblemente afortunada" por contar con tata ayuda y recursos para criar s sus hijos, pero ha reconocido que le costó mucho tiempo sentirse cómoda pidiendo ayuda. "Cargamos con la culpa de necesitar ayuda y la mayoría de las mujeres del país no tienen los mismos recursos", dijo.

Reflexionar sobre el gran apoyo y los valiosos consejos que Mindy ha recibido de otras mujeres ha sido clave para lanzar el programa 'The Change Exchange'. "Si no tuviera el consejo y la camaradería de otras mujeres y otras madres, no podría hacer mi trabajo como madre, como sostén de mi casa, como escritora, como artista", admite. "Es algo indispensable para alguien como yo".

Con esta iniciativa, Mindy quiere brindar a otras mujeres con la oportunidad de disfrutar del apoyo de otras mujeres que se encuentran en circunstancias similares a las suyas. La actriz habló de esta experiencia como una manera de "abrirse" con otras mujeres y crear un espacio en el que puedan permitirse ser vulnerables sin ser juzgadas.

"Creo que en las redes sociales siempre debemos presentarnos como la madre perfecta, la esposa perfecta, la artista perfecta, todas estas cosas", confiesa. "Yo también soy víctima de eso y quiero mostrar que tengo una vida increíble, así que lo que es realmente genial de esto ['The Change Exchange'] es que puedo ser vulnerable y hablar de los cambios que he atravesado y establecer vínculos con otras mujeres".

Durante el próximo mes de septiembre, TJ MAxx organizará workshops virtuales de escritura a través de Instagram Live para aquellas mujeres que quieran participar en el proyecto. Además, contarán con la colaboración de seis inspiradoras mujeres que participarán en estos talleres.