Miley Cyrus sufre un ataque de pánico durante uno de sus conciertos

La cantante se vio obligada a detener uno de sus shows y decidió sincerarse sobre lo que le estaba ocurriendo.

A.M

Miley Cyrus se ha visto obligada a parar su reciente actuación en el festival Summerfest 2021 de Milwaukee (Wisconsin, en Estados Unidos) para reconocer ante el público que había estado a punto de sufrir un ataque de pánico sobre el escenario.

La cantante y estrella de la televisión siempre se ha mostrado abierta a hablar sobre lo que ocurre en su vida. Ya sea su bisexualidad, divorcio, adicciones y más recientemente sobre su salud mental.

"Hace un par de canciones, cuando las luces se apagaron, me volví hacia Stacy, a quien conozco desde los 12 años, y le dije que me sentía como si estuviera teniendo un ataque", ha explicado la cantante, refiriéndose al director musical y batería que la acompaña en su banda, Stacy Jones. "Como todos los demás, durante el último año y medio he estado aislada. Impresiona mucho estar de vuelta en un lugar que antes solía sentirse como una segunda casa. Ya no me siento así por todo el tiempo que pasé en casa encerrada", se sinceraba. Este no es el primer show que ha ofrecido tras la pandemia pero ha sido en el que su mente ha dicho hasta aquí.

"Sé que esto ha sido muy drástico. Es una situación alarmante y terrorífica, y salir de ella también da algo de miedo". La artista ha confesado que sentía la necesidad de explicar cómo se estaba sintiendo en ese momento: "Quiero ser honesta, porque siéndolo también siento menos miedo". "El año pasado desvaneció esta línea, esta cortina, y estamos permitiendo que la gente nos vea en nuestros estados más vulnerables, más aislados, más heridos o más asustados. Y creo que eso es algo que nos empodera". El público no dejó de aplaudir y ovacionarla y de hecho agradeció su muestra de sinceridad.

No es la primera vez que Miley Cyrus habla sobre problemas de salud mental. Hace unos años, en una entrevista para la cadena de televisión estadounidense CBS, la joven expuso el hecho de que, aunque su infancia como Hannah Montana le había traído muchas cosas buenas, no había sido fácil para ella.

También hace poco confesó en una entrevista tras los primeros meses de encierro que debido a la pandemia había vuelto a beber alcohol, algo de lo que se había alejado durante meses. “Estoy volviendo a acostumbrarme al escenario, no hay ningún sitio más en el que quisiera estar”, dijo para finalizar.