Miley Cyrus ha tenido un pequeño bajoncilllo estos últimos días por el coronavirus y se arrepiente de haber contado cómo lo vive

"Mi experiencia es tan rara que casi no me siento bien al hablar de eso", ha dicho.

Woman.es

Que dice Miley Cyrus que no puede más con la coronavida. Que sabe que es una privilegiada, pero que si ella hubiera sabido todo esto… Vamos, lo que nos decimos todas en algún momento del día, pero, en el fondo, reconoce que su situación no es mala y que hay otros que lo están pasando peor. Y es por ellos por los que tiene un pequeño bajoncilllo estos últimos días. La artista ha hablado largo y tendido sobre cómo está llevando la crisis sanitaria por el coronavirus en el Wall Street Journal.

"Sé que estoy en una posición única, y mi cómo estoy viviendo esta pandemia no es como la de la mayoría de los demás en mi país y en todo el mundo", reconoció Miley al Wall Street Journal. Y, como a otros artistas, cantantes, influencers,... todo se ha parado, pero no como en unas vacaciones. “Mi vida se ha retrasado, pero realmente no tengo idea de cómo es esta pandemia”, dice.

Eso sí, sabe que de entre todas las personas del mundo, tiene un situación muy favorable. “Estoy cómoda en mi casa y puedo tener comida en mi mesa todos los días y soy financieramente estable, y esa no es la historia para mucha gente ”, se lamenta la cantante.



Durante estos días, ha estado haciendo una serie de directos con famosos desde su cuenta de Instagram en lo que ha llamado Bright Minded y que le ha servido para contar al mundo cómo las estrellas están viviendo la pandemia. "Estoy segura de que algunas personas con las que me puse en contacto se sintieron de la misma manera que yo, y es que mi experiencia es tan rara que casi no me siento bien al hablar de eso", sentenció.