El motivo por el que Miley Cyrus ha escrito a Pedro Sánchez a través de Twitter

Si algo nos está enseñando este 2020 es que es mejor vivir al día y no pensar ni un solo segundo en lo que nos deparará el futuro porque la realidad siempre supera a la ficción, y también a la imaginación. El último giro imprevisto ha tenido lugar en Twitter con dos protagonistas antagónicos a más no poder: ¡Miley Cyrus y Pedro Sánchez!

Pensarás que estamos locas, que esto es un enredo por el clickbait y lo entendemos, pero es totalmente verídico que la artista norteamericana ha escrito al presidente del Gobierno en público a través de la red social del pajarito, que lleva horas "mareado" desde que se publicó el tweet.

Todo tiene una explicación, hasta los hechos más extraños. En este caso es la fortísima vinculación de la cantante con las causas solidarias y el compromiso social. Es conocido por todo el mundo que detrás de esa imagen extravagante hay una mujer empoderada con las ideas muy claras y una personalidad extraordinaria. Siempre muy conectada con todo lo que sucede a su alrededor, no ha sido menos con la pandemia de la COVID-19.

Hasta tal punto está preocupada por las consecuencias dramáticas de la enfermedad, que se ha convertido en el principal altavoz de la última campaña de la comunidad solidaria Global Citizen, que solicita a los principales líderes políticos mundiales un compromiso común para financiar tests, vacunas y tratamientos contra el coronavirus, centrándose especialmente en las comunidades con menos recursos. Por este motivo, la intérprete del 'Wrecking ball'' se ha dirigido tanto a Pedro Sánchez como a otros presidentes europeos a través de Twitter.

Spain, you united in solidarity with Black Lives Matter in the US. We must keep standing together to tackle #COVID19 and its disproportionate impact on marginalized communities, especially communities of color. Please join us, PM @sanchezcastejon? #GlobalGoalUnite⭕️