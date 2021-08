Mila Kunis y Ashton Kutcher SÍ bañan a sus hijos (y este vídeo lo demuestra)

La pareja ha bromeado sobre el polémico tema que han generado respecto a la higiene personal

Noelia Murillo

¿Es necesario bañarse todos los días? Aunque para dar respuesta a esta pregunta deberíamos resolver esta duda con expertos en el cuidado de la piel, hay famosos que consideran más importantes sus propias convicciones que las indicaciones de dermatólogos y demás profesionales. Es el caso de Mila Kunis y Ashton Kutcher, quienes recientemente se han pronunciado acerca del aseo personal.

A finales del pasado mes de julio, la noticia llegó a los medios de todo el mundo, cuando la pareja de actores habló de su lejana relación con el jabón. Mientras que la actriz aludió a que esto se debía a que en su infancia pasó por una situación de escasez (“No tenía agua caliente cuando era niña, así que no me podía duchar a menudo”, confesó), el protagonista de ‘Algo pasa en Las Vegas’ desveló que su rutina diaria era asearse únicamente “las axilas y la entrepierna” a diario.

En relación con los dos hijos que tienen en común, los actores comentaron que únicamente los bañaban “cuando ven suciedad en ellos”, porque, “de lo contrario tiene sentido”. Hace apenas unos días, otra pareja, la formada por Kristen Bell y Dax Shepard, reveló que tampoco tenían costumbre de ducharse con frecuencia, pero esta vez debido al factor medioambiental.

Debido a estas especulaciones, Mila Kunis y Ashton Kutcher han querido bromear acerca de su decisión personal. Lo han hecho publicando un vídeo en el perfil de Instagram del protagonista de ‘Adivina quién’, al que ha añadido unas palabras para explicar mejor cuál es el contenido de las imágenes: “Esto de bañarse se nos está yendo de las manos”.

Durante la hora del baño de los pequeños Wyatt Isabelle, de seis años, y su hermano Dimitri Portwood, de cuatro, la pareja se ríe de las posibles consecuencias de esta exposición al jabón y la higiene. “¡¿Estás echando agua a los niños?! ¿Estás tratando de derretirlos?”, comenta el actor entre risas mientras se oye a los niños cantando en la ducha.

“¡Esto es ridículo! ¿Qué está pasando?”, se pregunta de nuevo Ashton, a la vez que su esposa le responde “estamos bañando a nuestros hijos”. Para seguir ironizando sobre el tema, Ashton cuenta que “¡es como la cuarta vez esta semana!” que se duchan los niños, mientras que Mila le da la razón entre risas: “Es demasiado”.

Antes de finalizar el vídeo, el actor comenta con incredulidad que con esta hazaña “sus aceites corporales serán destruidos”, ante las carcajadas de la protagonista de ‘Cisne negro’. Si bien es cierto que sorprende el modo en que la pareja ha querido zanjar el tema, es habitual que él comparta reflexiones sarcásticas de la pareja a través de su cuenta de Instagram. Veremos más adelante si esto solo se ha quedado en broma o si realmente han cambiado de idea.