El famoso programa de entrevistas lanzó anuncios promocionales en los que aseguran que Meghan Markle hablará en exclusiva de su proyecto con Disney. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que se trata de declaraciones pregrabadas.

Después de despedirse de sus deberes como 'royal' el pasado 31 de marzo, Meghan Markle y el príncipe Harry se mudaron de Canadá, donde residían después de haber anunciado que dejaban su vida real, a California. Fuentes cercanas a la pareja aseguraron que la decisión tenía dos motivos importantes: el primero que la duquesa de Sussex estaría más cerca de su madre, la segunda que en Los Ángeles ella podría retomar poco a poco su carrera como actriz.

Desde entonces estamos esperando su regreso a la pantalla chica, porque solo hemos podido oír su voz narrando el documental de Disney Elephant. Así que desde que el programa 'Good Morning America' anunciara que tendría en exclusiva a Meghan hablando de su proyecto con Disney nos emocionamos.

'Good morning América' es uno de los programas de entrevistas más populares de Estados Unidos, y según han anunciado este fin de semana, hoy lunes 20 de abril, Meghan Markle será la gran estrella invitada. En los anuncios promocionales dan a entender que la duquesa de Sussex realizará una entrevista sin precedentes y se sentará de nuevo en un plató de televisión, será la primera vez desde que protagonizara el famoso 'Megxit'.

Después de que la noticia ocupara los titulares de los tabloides más vendidos en Estados Unidos, Page Six, la página de cotilleos por excelencia, aseguró de que puede tratarse de un truco publicitario de la cadena. Según el medio, es poco probable que Meghan protagonice una entrevista en directo con ella presente en el plató. "Meghan no se sentó en el programa", asegura un representante a Page Six.

Además, si evaluamos las imágenes de la promoción del programa se puede intuir que la intervención de la duquesa consiste en declaraciones realizadas durante la grabación del documental y que fueron captadas hace tiempo. Recordemos que el documental lo grabó en otoño del año pasado, cuando aún era miembro de la monarquía británica, por lo que no se trató de un trabajo remunerado sino de una colaboración a cambio de que la compañía hiciese una donación a la organización benéfica Elephants without Bordes, con la que colaboran los duques desde que en 2017 hicieron un viaje a Botsuana.

Su posible aparición llegara poco después de las palabras de Harry en el 'podcast' Declassified, en el que agradecía el tremendo esfuerzo que están haciendo los profesionales del sector sanitario en medio de esta crisis mundial por Coronavirus que nos tiene en vilo desde hace mes y medio en España.