Meghan Markle y el príncipe Harry, entre las 100 personas más influyentes del año

La pareja ha protagonizado una sesión de fotos con ciertos retoques digitales

Noelia Murillo

En un año tan completo como el que nos han ofrecido Meghan Markle y el príncipe Harry de Inglaterra, en el que se ha rumoreado tanto acerca de su mala relación con la Familia Real británica o del nuevo libro publicado por la ‘royal’, titulado ‘The Bench’, era lógico pensar que la pareja se ha convertido en una de las más populares.

La revista ‘Time’ lo sabe y, por eso, les ha incluido en su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo. ¿El motivo? Su trabajo de caridad con la Fundación Archewell. Según José Andrés, ha escrito una breve descripción de los duques de Sussex, estos “dan voz a los que no tienen voz a través de la producción de medios”, ha escrito.

Otras de las virtudes que ha resaltado el chef español están relacionadas con el trabajo de la pareja en dicho país, así como en el trabajo realizado “alimentando a los afectados por los desastres naturales en la India y el Caribe”. “De la mano de socios sin ánimo de lucro, se arriesgan a ayudar a las comunidades necesitadas, ofreciendo apoyo a la salud mental de las mujeres y niñas negras en Estados Unidos”, ha opinado.

Además, ha querido destacar el perfil humano de los duques de Sussex, que se han desprendido de su perfil de ‘royals’ para volcarse en las personas menos favorecidas. “En el mundo en el que todo el mundo tiene una opinión sobre personas que no conoce, el duque y la duquesa sienten compasión por las personas que no conocen. No se limitan a opinar. Corren hacia la lucha”, ha comentado.

En concreto, Meghan y Harry forman parte del apartado ‘Iconos’, en el que se sitúan en primer lugar, seguidos por otras estrellas. Entre ellas se encuentran la cantante Britney Spears (de cuyo ensayo se ha encargado su amiga Paris Hilton), la tenista Naomi Osaka, el líder de la oposición rusa Alexei Navalny y la artista de country Dolly Parton. El texto de esta última ha estado a cargo de Miley Cyrus.

La revista ha lanzado diferentes ediciones con las personas que encabezan cada lista. En el caso de la de ‘Pioneros’, la más influyente es Billie Eilish y en la de ‘Artistas’, sobresale como mujer más admirada la actriz Kate Winslet. Sin embargo, ha habido un detalle que todos han comentado con respecto a la imagen de los duques de Sussex.

En su imagen, aparecen ciertamente diferentes a como en realidad los hemos visto, ya que ha habido un exceso de Photoshop en sus rostros. Para muchos, la piel del matrimonio es demasiado tersa, los ojos más brillantes de lo habitual y sus rostros perfectos. Sin embargo, lo más llamativo ha sido el pelo del príncipe Harry, muy poblado gracias a la cirugía digital de este programa.