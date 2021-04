Meghan Markle y Harry presentan su primer proyecto audiovisual relacionado con Netflix

El documental se llama 'Heart of Invictus' y Harry será su presentador.

Largos meses de rumores, pero por fin ¡es oficial! El primer documental de Netflix presentado por el príncipe Harry ya es una realidad. Desde que se habló de los diferentes trabajos que tenían entre manos Meghan Markle y Harry al margen de la Casa Real todo apuntaba a proyectos audiovisuales estrechamente relacionados con Netflix. Pero no ha sido hasta abandonar la vida pública cuando confirmaron en la entrevista para la CBS esos proyectos y cuando por fin comienzan a conocerse detalles de, al menos, uno de ellos donde el príncipe Harry será presentador.

Meghan Markle y Harry desde su retirada de los medios de comunicación y su posterior entrevista han sido muchos los rumores que han girado en torno a ellos. Y aunque cuando aún formaban parte oficialmente de la Casa Real se dio a entender que la pareja llevaba proyectos profesionales externos, no ha sido hasta este momento cuando están viendo la luz las propuestas que tenían entre manos. Es cierto que, en la entrevista de Oprah resolvieron las dudas acerca de esos proyectos audiovisuales, pero no profundizaron mucho en ello.

Se hablaba de Netflix, pero lo que no se sabía es de qué trataría. Por fin podemos decir que sí se trataba de Netflix y podemos detallar al menos uno de los proyectos que la pareja lleva trabajando durante meses. Se trata de una serie documental con el nombre 'Heart of Invictus' y que, como estarás pensando, sí Harry tiene un papel protagonista ya que tiene relación con su creación 'Invictus Games'. Este documental no solo revelará todo sobre estos juegos, sino que también sus participantes contarán sus testimonios y vivencias.

Aunque este primer proyecto debido al tema tan particular que incumbe a Harry y que hace que se convierta en el único protagonista, hemos de destacar que se rumorea que la pareja tiene preparado un docu-reality donde ambos serán protagonistas.

Pero entonces, ¿en qué participará la pareja exactamente? En este primer proyecto Harry no solo será presentador, como hemos dicho anteriormente, sino que junto a su mujer serán los productores ejecutivos del proyecto audiovisual dirigido por Orlando von Einsiedel.

Por el momento, habrá que esperar para ir conociendo poco a poco todos los detalles de futuros proyectos de la pareja.