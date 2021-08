La duquesa de Sussex celebra su cumpleaños este 4 de agosto cuando su disputa con la casa real británica continúa generando titulares. Estos han sido los mensajes que la reina, Kate Middleton, William y compañía le han dedicado.

Este miércoles 4 de agosto Meghan Markle ha soplado las velas de su 40 cumpleaños. La exactriz lo ha celebrado junto a su marido, el príncipe Harry, y sus dos hijos (Archie, de 2 años, y la recién nacida Lilibeth Diana) desde California, alejada, tanto de forma literal como figurada, de la familia real británica.

Los rumores que apuntaban a la mala relación entre los duques de Sussex y la corona comenzaron poco después de que estos confirmaran su noviazgo y se hizo evidente cuando ambos decidieron dar un paso atrás en su condición de miembros senior de la monarquía inglesa y poner tierra de por medio mudándose a Estados Unidos. La mediática entrevista que la pareja concedió a Oprah Winfrey meses después terminó de dinamitar su vínculo con el resto de los Windsor al hacer públicos muchos de los conflictos que mantenían.

Sin embargo, en esta fecha tan especial para Meghan Markle, tanto la reina Isabel II como los duques de Cambridge y el príncipe de Gales y Camilla Parker Bowles han querido enviarle sus felicitaciones vía redes sociales. Y lo han hecho, como podíamos esperar, con puntualidad inglesa, protocolo y orden de precedencia.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021

La primera en publicar su mensaje ha sido la cuenta oficial de la reina Isabel II, en el que le desea "un muy feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex". El pequeño texto va acompañado por varias imágenes que corresponden, respectivamente, al único acto que Meghan y la monarca compartieron en solitario, al viaje de los duques de Sussex por Sudáfrica poco después del nacimiento de Archie y a uno de los últimos actos oficiales que presidieron como parte de sus labores reales.

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. 🎈 pic.twitter.com/dCncyhMLrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021

Tan solo unos minutos después colgaban su felicitación el príncipe Carlos y Camilla. Con una declaración muy similar a la anterior, la oficina de Clarence House ha escogido una foto correspondiente a otro acto oficial en el que la intérprete aparece de lo más sonriente.

Por último, el perfil de los duques de Cambridge también se ha acordado de ella en este día. Kate Middleton y el príncipe Guillermo, con quien Meghan y Harry han tenido varios enfrentamientos públicos en los últimos meses, han elegido una imagen tomada durante la primera gira de presentación que los duques de Sussex hicieron por Australia, Nueva Zelanda, Fiji y Tonga.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021

Precisamente ese viaje fue lo que marcó un punto de inflexión en su relación. "Todo cambió después de la gira por el Pacífico Sur. Fue la primera vez que la familia pudo ver lo increíble que era ella en el trabajo. Y eso trajo recuerdos”, relató Harry en su conversación con Oprah haciendo alusión al viaje que Carlos y Diana habían hecho juntos años antes y en el que la popularidad de ella eclipsó al heredero del trono.