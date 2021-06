Meghan Markle comparte la primera foto de Lilibet en el WhatsApp de la Familia Real

La duquesa de Sussex ha utilizado el grupo de WhatsApp de la familia real británica para enviar una foto de su hija Lilibet Diana.

A. M

Como cualquier otra familia Meghan Markle y el príncipe Harry también comparten fotos de sus hijos con su familia por WhatsApp. Según informa la revista ET, Meghan ha compartido únicamente con los miembros de la familia real británica una imagen de Lilibet Diana poco después de su nacimiento por el grupo que tienen todos los Windsor.

Al parecer la fotografía la recibieron unos días después de que Kate Middleton expresara su emoción por conocer a su nueva sobrina: “Le deseo todo lo mejor. Aún no la conocemos. Espero que eso sea pronto”.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor nació el pasado 4 de junio en un hospital de Santa Bárbara, California. Los duques de Sussex mostraron su ilusión en un comunicado oficial: “Es mucho más de lo que habíamos imaginado, y estamos agradecidos por tanto amor y todas las plegarias que hemos sentido desde todos los rincones del mundo”.

La undécima bisnieta de Isabel II ha sido protagonista de la tregua entre el Príncipe Harry y su abuela, la Reina tras la escandalosa entrevista que los Sussex dieron a Oprah Winfrey.

Según el tabloide británico The Mirror Meghan y Harry no harán la tradicional imagen pública de ellos presentando a la bebé. Habrá que esperar algunos meses hasta que la pareja se sienta cómoda presentando a la pequeña Lilibet Diana.

Meghan no acudirá al homenaje de Diana en Londres

La revista Hello! ha sido la encargada de confirmar que la duquesa de Sussex no viajará para acompañar a Harry el próximo 1 de julio, día en el que se inaugurará una estatua de Diana de Gales en el jardín de Palacio de Kensington con motivo del que hubiera sido su 60º cumpleaños.

La razón es su hija Lilibet Diana no tendría ni un mes de nacida en la fecha indicada. “Meghan no va a viajar. Acaba de tener un bebé y Harry viajará solo”, señaló el Daily Mirror, dejando claro que no hay otro motivo más allá que la reciente maternidad de Markle.

Markle tampoco pudo acudir al funeral de Felipe de Edimburgo celebrado el pasado 14 de abril y donde el príncipe Harry acercó posturas por primera vez con su hermano Guillermo tras la polémica entrevista con Oprah Winfrey.

La reunión entre Guillermo y Harry en el homenaje a su madre será la primera aparición pública del duque de Sussex tras el nacimiento de su hija.