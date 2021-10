Megan Fox, Machine Gun Kelly y la sesión de fotos más salvaje del año

La pareja será protagonista de la portada de 'GQ Style' en su próxima edición británica

Que Megan Fox y Machine Gun Kelly es una de las parejas más provocadoras del 2021 no es ninguna novedad. Sus intervenciones, marcadas por una gran carga erótica, nos han demostrado que la atracción total existe y que forman un buen tándem en el que no falta detalle: belleza, arte y tensión se combinan para ofrecer su mejor versión.

Durante los últimos meses, hemos sido testigos de cómo han generado gran expectación en alfombras rojas y ‘photocalls’, como el momento en que pisaron esta pasarela en los Billboard Music Awards, cuando la actriz de ‘Transformers’ se enfundó en un sorprendente diseño de Mugler. Transparencias, elásticos y escotes infinitos son tres de los elementos que Megan no pasa por alto y se nota.

También lo vimos poco después en los MTV Awards 2021, cuando la protagonista de ‘Jennifer’s Body’ posó con un vestido totalmente transparente con brillantes que nos dejó sin palabras y nos recordó el icónico look de Rose McGowan en la edición de 1998 de los mismos premios. Además, se apuntó a la tendencia del pelo ‘wet’, de la que ya han formado parte otras actrices como Zendaya y Ester Expósito.

Con una pareja tan explosiva, lo lógico es que las publicaciones busquen la mejor instantánea para sus portadas y ese ha sido el caso de GQ Style, publicación en la que serán protagonistas en la edición de otoño/invierno. Esta sesión, elaborada por la fotógrafa Daniella Midenge (por cuyo objetivo han pasado otras ‘celebs’ como Jennifer López o Kate Moss) posiblemente sea una de las más sorprendentes del año.

En ella, la pareja posa muy cómoda con looks a los que no les falta detalle. Por ejemplo, el rapero aparece con un abrigo largo, pantalones de cuero y botas altas, mientras que Megan se muestra prácticamente desnuda, únicamente con unas tiras de cuero colocadas a modo de cartucheras y sosteniendo una pistola que apunta directamente a Machine Gun Kelly.

En otras de las imágenes ya sí luce un corsé plateado y flequillo desfilado mientras él parece morderle el cuello como si se tratara de amantes vampiros. Y lo cierto es que no van por mal camino, ya que la actriz ha publicado estas fotografías con un texto que deja caer ese misterio. “Y tú, mi amante, ahora eres mío. Carne de mi carne, sangre de mi sangre”, ha escrito.

Por su parte, el rapero ha respondido a su novia con otro texto tan breve como estrambótico, en el que no faltan guiños a la muerte. “Una vida sin ti es peor que la muerte. Ponme una bala en la cabeza si no nos queda nada y si eso llega, reúnete conmigo en el cielo”, ha apuntado. No cabe duda de que lo suyo es amor… hasta el final.