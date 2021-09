Megan Fox se deshace en elogios hacia Machine Gun Kelly: "Nuestras almas están entrelazadas"

La actriz no desaprovecha una sola oportunidad para elogiar a Machine Gun Kelly y, cómo no, revelar íntimos detalles sobre su relación. Esta vez no ha sido diferente.

María Viéitez

Tenemos muy claro que Megan Fox está más enamorada que nunca, y no dudamos de que está viviendo la mejor etapa de su vida de la mano de su pareja, Machine Gun Kelly (MGK). Por eso, la actriz aprovecha cualquier ocasión en que habla con los medios para recordarnos lo feliz que le hace su relación. Y esperamos que siga haciéndolo por mucho tiempo, porque en cada una de esas ocasiones revela un interesante detalle sobre su intensa, mística y mediática relación.

Megan Fox ha hablado recientemente con CR Fashion Book, ya que la actriz aparecerá en su próximo número de CR Parade. En esta ocasión, la protagonista de 'Jennifer's Body' aprovechó la entrevista para hacer unas bonitas declaraciones sobre su relación.

"Creo que parte [de nuestra conexión] viene de forma natural porque nuestra relación es tan kármica que nuestro espíritu, nuestras almas, están entrelazadas en ese plano superior. Creo que mucho de ello es manejado por nuestros ancestros y los espíritus y energías que nos vigilan", explicó Fox.

La actriz de 35 años ha hablado en numerosas ocasiones del plano místico y espiritual de su relación, y ha revelado que confía en que el destino quiso poner a MGK en su vida para enseñarle algo. Con esta teoría, Fox asegura que, si están tan felices juntos y tan enamorados el uno del otro, es porque el karma de ambos así lo ha elegido.

Fox también aprovechó esta conversación para hacer hincapié una vez más en el mal trato que ha recibido por parte de los medios de comunicación durante muchos años y cómo la han retratado de forma injusta y estereotipado por su aspecto. "Siempre supe que era inteligente, así que fue me resultó extraño que extirpasen ese aspecto de mí cuando me hice famosa", dijo Megan. "Cuando crecía, ser inteligente era lo único que me parecía un punto fuerte. Nunca llamé la atención por ser guapa o ser popular, yo no era ninguna de esas cosas... Todas estas otras razones por las que la gente me reconoce hoy son cosas con las que yo no me identifico y en las que no creo. Y luego, me privaron de esa parte de mí en la que sí creo. Eso ha sido muy desafiante."

Aunque Fox reconoció que estamos siendo testigos de grandes avances sociales y culturales gracias a los que estamos consiguiendo que los estereotipos y discriminaciones se diluyan, no considera que estemos haciendo suficiente. "No creo que todo el mundo haya ascendido todavía a este nuevo nivel de conciencia ni que todo el mundo haya trascendido a este lugar mejor donde todos somos más abiertos y comprensivos y conocedores y amorosos". Y, de hecho, la actriz aseguró que en los círculos en los que se mueve, y según su experiencia, se sigue estigmatizando a las mujeres que deciden vivir su sexualidad de forma abierta y libre.