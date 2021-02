Marta Pombo confirma que se ha separado de Luis Giménez en su vídeo más sincero

Muy emocionado, ha roto su silencio para acabar con todos los rumores. "No estoy embarazada", ha dicho.

Tras dos meses de silencio, Marta Pombo ha vuelto a Instagram. Antes de Navidad, la influencer les confesó a sus seguidores que necesitaba desconectar y que por un tiempo se iba a alejar de sus redes sociales. Ni el nacimiento de su sobrino Martín, el primer hijo de María Pombo y Pablo Castellano, fue una excusa para que la experta en redes sociales volviera a aparecer por su Instagram. Pero sorprendió a su legión de fans con una fotografía, totalmente equipada con ropa de esquí, con la borrasca Filomena que azotó Madrid. Sin embargo, ni un story ni, por supuesto, ninguna imagen ni vídeo acompañada por Luis Giménez, su marido. Entonces saltaron las alarmas. ¿Se habían separado Marta Pombo y Luis? Ahora Marta ha confirmado que ella y su marido no están juntos en su vídeo más sincero.

“Luis y yo no estamos juntos y es una decisión que hemos tomado los dos, por los dos. No nos estábamos haciendo bien y lo necesitábamos. Nos queremos muchísimo. Somos muy importantes el uno para el otro en nuestra vida”, ha reconocido Marta Pombo muy emocionada.

Durante los últimos días los rumores de ruptura sonaban muy fuerte, tanto que incluso en redes sociales se hablaba de un posible embarazo y de una relación con otro hombre que no era Luis, lo que ha hecho que Marta estallara y hoy por fin se sincerara. “No estoy embarazada, pero sí que tengo un problema intestinal que ya me estoy tratando y que me ha hecho engordar seis kilos. En estos meses me ha pasado de todo, he pasado el COVID con todos los síntomas habidos y por haber, me he lesionado el hombro...en mi línea”, ha dicho.

Estos meses están siendo duros, tanto que incluso he tenido que pedir ayuda profesional. “El mayor de los respetos porque lo necesitamos los dos muchísimo. Necesitamos este respiro de tanta crítica y tanta maldad porque los mensajes que nos han llegado son muy duros y por muy fuerte que seas al final te acabas derribando. Somos buenísimas personas los dos y nos lo merecemos”, ha pedido.