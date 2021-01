Será mamá junto a su chico, el empresario Raúl Vidal.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

El 2021 está claro que va a ser el año del baby boom. Ya lo advertían los expertos, que después del confinamiento se iban a disparar los nacimientos y, poco a poco, vamos conociendo los embarazos de las famosas. Chiara Ferragni, Edurne, Carola Baleztena… esperan un bebé para este 2021 y ahora ha sido la influencer y empresaria Marta Carriedo quien ha anunciado que está embarazada de su primer bebé.

Fue el pasado mes de julio cuando Marta presentó en un live de Instagram al que es su pareja y futuro papá de su bebé, el experto en moda y empresario Raúl Vidal y este martes han sido ambos, a través de sus respectivas redes sociales, quienes han proclamado a los cuatro vientos lo felices que están con la llegada de su primer hijo.

“Pues sí... en uno meses seremos uno más en la familia”, ha escrito la influencer sobre una galería de fotos en las que, perfectamente coordinados, posan con su perrito. “Ya no quería (ni podía😅) esperar más para compartir con vosotros la noticia más bonita de mi vida. La verdad es que aunque han pasado semanas, sigo sin poder encontrar las palabras apropiadas para describir cómo me siento... estoy tan feliz!”, ha continuado.

Como ella misma ha escrito, está embarazada de 11 semanas, todavía no saben el sexo del bebé y pronto hará un live en Instagram para responder a todas las dudas de sus seguidores. De momento, toda va sobre ruedas. “Me siento genial y no he tenido ningún síntoma”, ha confesado.

Raúl Vidal, cofundador de la firma de joyería QEBEC, ha reconocido que el día que nazca habrá cumplido un sueño, se habrá llevado a cabo una de las ilusiones” de su vida. “No puedo imaginar nada más bello que dar vida a un hijo”, ha agregado.