La modelo y diseñadora Marisa Jara se ha abierto en canal con sus seguidores y les ha contado todos los motivos por los que tiene que interrumpir su tratamiento de fertilidad para ser madre.

Marisa Jara atravesaba por uno de los momentos más felices de su vida a nivel profesional y personal. Su marca de joyas Jadejara Jewerly está entre las más deseadas por las famosas como Cristina Pedroche o Emma García y mantiene una relación estable, sólida y discreta con Miguel Almansa Gil, asesor inmobiliario con el que sale desde hace más de un año. Tanto es así que desde hace unos meses, la pareja buscaba un bebé e incluso se sometieron a un tratamiento de fertilidad para conseguirlo. Sin embargo, la modelo curvy ha sufrido un duro revés y de momento tendrá que aparcar su planes de ser madre porque en una de las revisiones le han detectado un tumor en el útero, como ella misma ha contado a su seguidores en Instagram.

“Con lo ilusionada que estaba porque tenía cita con mi Ginecóloga Marisa para hacer la primera eco y ver cómo estaba ese colchoncito que estamos fabricando con las hormonas al bebé pero me acaba de detectar un mioma de 15cm que está ocupando prácticamente todo el útero”, ha escrito la modelo andaluza.

“Así que tenemos que parar con las hormonas porque me tienen que operar y quitármelo… Me está costando tanto…”, se lamentaba. Pero a pesar de este duro revés, Marisa Jara, que venció un cáncer de estómago y en 2019 le extirparon otro mioma en el útero, se muestra llena de optimismo y con ganas de vencer todas las adversidades. “¡¡Dios mío!! ¡¡Pero no pasa nada!!! Porque soy muy positiva y no voy a dejar de luchar por mi sueño y esto no es nada comparado con lo que he pasado… Una operación más .. con esta van 19 yo creo que ya está bien... Lo importante es que tiene solución y que yo a pesar de todo estoy feliz porque sé que lo voy a conseguir”, escribió.

Un mensaje inspirador, tanto que no se olvidó de todas las mujeres que están pasando por una situación similar a la suya. “Desde aquí animo a todas las mujeres que estén pasando por lo mismo que yo🌹 Millones de gracias @clinicaseva por tanto amor y cariño gracias @meyeortiz @carmenafan y a ti mi vida @miguel_almansa_gil que eres lo mejor que me ha pasado , Te amo 👶🏻❤️👦🏻♥️👧🏻 #persiguetussueños”