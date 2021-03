La aplaudida reflexión de Mariam Hernández sobre ser madre soltera

La actriz ha lanzado en sus redes sociales un mensaje sobre el verdadero significado de la palabra familia.

Woman.es

En enero de 2020, Mariam Hernández daba a luz a Nahla, su primera hija. La actriz, a la que no se le conocían ninguna pareja, se convertía entonces en madre soltera algo que, como ella misma aclaraba en su perfil de Instagram meses después, "no es un fracaso a nivel personal, ni ninguna proeza, es una opción, en este caso la mía".

Y es que, a pesar de los grandes avances que se han producido en este sentido, son aún muchos los tabúes a derribar en torno al hecho de formar una familia monoparental. Por eso ella nunca ha tenido reparos es contar su experiencia para tratar de tender una mano a quienes estén pensando pasar por el mismo proceso que ella.

"Soy madre soltera por decisión. Una decisión muy pensada, meditada y valorada", escribía el pasado verano la intérprete después de que muchas mujeres le preguntaran por ello sin saber qué hacer o cómo dar el paso. "Mujeres que necesitan aliento, ánimo o información, que van cumpliendo años, tienen el instinto maternal a flor de piel y tienen miedos, angustia, inseguridades, dudas (igual que tenía yo). Por eso comparto esta parte tan íntima de mi vida", podía leerse en el mensaje que iba acompañado de una instantánea de ella y su hija nada más nacer.

"Esta es la realidad de muchas mujeres (y cada vez más hombres) y creo que hay que normalizar y visibilizar (...). Salirse del concepto establecido no es fácil pero me siento empoderada e inmensamente feliz con mi pequeña gran familia", terminaba el post.

Ahora, con motivo del 19 de marzo, Marian Hernández ha querido abrirse de nuevo a sus seguidores tras ser preguntada por el padre de su hija y su experiencia con la maternidad.

"Es curioso, hoy me han escrito varias personas diciéndome que yo soy la madre y el padre de NAhLa, que no me preocupe, que soy muy valiente. Me apetece decir por aquí que yo no estoy preocupada, y que yo soy su madre. NAhLa no tiene padre y no pasa nada, ya se lo explicaré", ha explicado la artista canaria en esta reflexión que ha sido de lo más aplaudida.

"Madre y/o padre significan familia, y familia debería significar amor (aunque no siempre sea así, aún teniendo madre y padre). Una familia tradicional no garantiza la seguridad, el amor, la educación, los valores, la tranquilidad. El amor puede estar presente en CUALQUIER TIPO DE FAMILIA: dos madres, dos padres, un padre, una madre, una tía, una abuela, una tutora... y un larguísimo etc", cuenta Marian Hernández, quien aprovecha también para opinar sobre la decisión que debería tomarse en la sociedad ahora que el concepto familia por fin ha cambiado.

"De hecho, creo que se deberían eliminar de los colegios el día del padre y el día de la madre, debería de llamarse el día de la familia (o como se decida). Porque creo que es un término muy antiguo a día de hoy. Celebrar que te quieran y apoyen, eso sí es importante, independientemente del sexo de la/s persona/s que lo hagan", termina este texto que ha recibido los emojis de corazones y aplausos de compañeros de profesión como Hiba Abouk, Inma Cuesta, o Fele Martínez, entre muchos otros.