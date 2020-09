Mariah asegura que se sintió extremadamente incómoda y que le hubiera gustado que Ellen fuera más empática con ella.

Parece que las cosas no se logran enderezar en la vida de Ellen DeGeneres. El escándalo sobre acoso y ambiente tóxico en su programa la pusieron en el ojo del huracán, tanto que tuvo que pedir perdón públicamente a sus trabajadores por "no haberse percatado de lo que estaba sucediendo". Y ahora ha venido Mariah Carey ha ponerle más salsa al escándalo.

Para entender el nuevo escándolo hay que volver el tiempo y ubicarnos en el año 2008. La cantante había asistido al programa de Elle DeGeneres y la presentadora y comediate le dijo que había rumores sobre un supuesto embarazo. Mariah un poco indispuesta le dijo que no quería hablar del tema, entonces Ellen sacó una botella de champán y le dijo que entonces brindaran.

Mariah se mostró notablemente incómoda y le dijo: "no me hagas esto por favor" y Ellen respondió:"Brindemos por tu no embarazo". Las risas del público no se hicieron esperar y la cantante entre risas fingió darle un sorbo mientras añadía que era muy pronto para ella para beber alcohol.

Doce años después, la cantante recordó este instante de su vida y reconoció que se sintió muy incómoda, ya que no estaba lista para contarle al mundo la noticia. "Estuve extremadamente incómoda en ese momento, es todo lo que puedo decir. Y no soy una persona que se quede analizando mucho tiempo en su cabeza las cosas después de que suceden", reveló a la revista Vulture. La cantante ya había contado en el 2010 que el embarazo que DeGeneres sacó a la luz no llegó a término, ya que tuvo un aborto espontáneo.

"No estaba lista para contarle a nadie porque ya había tenido un aborto previamente", recordó. "No quiero tirar a nadie debajo de un autobús, sobre todo a alguien que ya ha sido tirado en el pasado, pero sí puedo decir que no disfruté de ese momento", agregó, y también afirmó que le hubiese gustado que Ellen hubiese sido más empática.