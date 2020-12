María Pombo y Pablo Castellano ya son papás y esta es la foto de su bebé

¡Enhorabuena!

María Pombo ya nos había adelantado hace unos meses en 'El Hormiguero', donde acudió embarazada de siete meses, que salía de cuentas "a finales de diciembre". Entonces, incluso bromeó con la idea de que su bebé pudiera ser el primero del año 2021. Sin embargo, este mismo domingo, 27 de diciembre, y unas horas después de que distintos medios anunciaran su ingreso en un hospital para dar a luz (y de que los futuros papás lo confirmaran en Instagram) anunciaba en las redes que ella y su pareja, Pablo Castellanos, habían sido papás de un niño.

Junto a una imagen del pequeño Martín (así se llama su primer hijo), María ha informado de su nacimiento a sus 1,7 millones de seguidores con un bonito mensaje en un 'story': "Indescriptible. El amor de mi vida ha llegado hoy a las 18.00. GRACIAS de corazón a todos por vuestros mensajes", escribía bajo la foto de Martín, con un gorrito y dormido en una cuna del hospital.

El mismo mensaje ha sido compartido por Pablo Castellanos, que por la mañana había subido otro story donde se veía a la pareja ya en el hospital y donde él hacía con su mano el símbolo de la victoria.

Fue el pasado mes de junio cuando supimos que María Pombo estaba embarazada. "Llegas para alegrarnos la vida. Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más. No has nacido y ya te queremos", escribió entonces.

La noticia llegaba poco antes de que la influencer fuera diagnosticada de esclerosis múltiple, una enfermedad que también padece su madre. Sin embargo, lejos de amedrentarla, María no ha hecho más que mostrar positividad durante los últimos meses, y energía suficiente para afrontarlo.

Ahora ya podrán celebrar la llegada de 2021 siento tres. ¡Enhorabuena a los papás!