María Castro reflexiona sobre la maternidad: "No duermo bien, no tengo tiempo para mí, y hay días que parecen semanas"

Tras hablar del postparto y la cesárea, la actriz María Castro se atreve a compartir una imagen de ella sin "sin peinar, sin iluminar, sin retocar", para hablar de su vida como madre de dos niñas y recordar que las "ojeras son proporcionales a la sonrisa" que le dejan sus niñas.

La actriz María Castro ha vuelto a compartir en sus redes sociales una de sus reflexiones más honestas y bonitas de su etapa como madre. Recordemos que la famosa es una de las estrellas más comprometidas en darle visibilidad a la parte más dura de la maternidad. Hace un mes compartió un emocionante alegato para normalizar el posparto y la lactancia materna. Y poco después habló sin tapujos a sus seguidores de Instagram sobre cómo fueron las dos cesáreas por las que tuvo que pasar para dar a luz a sus dos hijas.

"Salgo de la ducha, observo la evolución de mi cicatriz, y como cada día me estremezco al recordar el DOLOR de la primera vez que me tuve q poner en pie...", reconoció la artista antes de exponer con total sinceridad sus dos experiencias con la cesárea.

Y en este diario de confidencias en el que busca normalizar los momentos más difíciles de la maternidad y darle visibilidad a las luces y las sombras de lo que supone ser madre de dos niñas: Maia, que tiene cuatro años, y Olivia, que nació el pasado mes de octubre, María ha querido compartir una de sus imágenes más verdaderas, sin retoques ni filtros. "Pues no...no duermo bien, no tengo tiempo para mí, y hay días que parecen semanas de lo agotada que acabo...", comienza el texto que acompaña la imagen de la actriz. Se trata de un primer plano en el que mira fijamente a la cámara y sonríe, no oculta su cansancio, pero tampoco su alegría.

"Pero de pronto me hago una foto, sin más... sin peinar, sin iluminar, sin retocar... y no sé si es actitud o igual un problema en la vista, pero me veo bien.... bien, feliz y plena...", continúa. "Y es q igual de eso va la maternidad no... ? de que tus ojeras aumenten proporcionalmente al ritmo de tu sonrisa. Sea como fuere, estas niñas me dan la vida.... SON mi vida!!", ha finalizado.

Ya en algunos otros post ha explicado que empezó a compartir este tipo de contenido para conseguir que quienes están pasando por su misma situación no se sientan solos, sino acompañados en la tarea de ser padres y para "recordarse que es humana" .

Eso sí, aunque no tiene ningún reparo en contarle a sus seguidores en Instagram los momentos más complicados de su maternidad, siempre deja claro que ser madre es “lo mejor” que le ha pasado en su vida”.