María Adánez cuenta todas las dificultades de su embarazo a los 45 años

En la recta final de su embarazo.

Woman.es

Cuando María Adánez, allá por el mes de octubre, anunció que estaba embarazada de ocho semanas, recibió un aluvión de felicitaciones. Y no era para menos porque a sus 44 años (justo este 12 de marzo cumple 45 años) la actriz por fin había conseguido uno de sus sueños: quedarse embarazada. Tanta fue la ilusión que no dudó en compartir un vídeo y un texto en su cuenta de Instagram. Ahora ha escrito otra reflexión en la recta final del embarazo.

"No quería dejar pasar el día de hoy sin daros las gracias por la cantidad de mensajes tan bonitos, emotivos, sinceros y auténticos que he recibido al compartir el embarazo de mi primer bebé. He intentado leer casi todos y es difícil responder a todos, pero deciros que estoy sorprendida y agradecida de recibir tantas muestras de cariño que vienen de diferentes partes del mundo, Me he despertado llenita, llenita con vuestras muestras de cariño y autenticidad", escribió hace unos meses en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en estos meses, las cosas han cambiado en la vida de la actriz María Adánez. De momento, lo más visible es que su tripa ha crecido (hasta ella misma se ha sorprendido de cómo lo ha hecho y de lo flexible que es su cuerpo), duerme peor… Pero lo mejor de todo es que la intérprete se lo toma con mucho humor, tanto que ha elaborado un listado muy simpático:

“Mi tripa ya es más grande que yo.

La flexibilidad de nuestro cuerpo es increíble.

Insomnio a tope.

Gracias @micuna_es por el súper cojín de lactancia. Las noches son otra cosa. ¡Mi cuerpo ya no me pesa!

¿Habéis empezado a roncar?🙈....

¿Os pica el cuerpo?.

¿Vuestro bebé empieza la actividad por las noches?.

Sí, comer por dos ya es una realidad....🥺

Una semana más Covid Free🚫

y fonendo del doctor Medrano”