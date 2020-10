María Adánez anuncia que está embarazada de ocho semanas

La actriz anuncia con una ecografía su primer embarazo a los 44 años.

La actriz María Adánez se suma al baby boom del 2020. La intérprete acaba de anunciar que está embarazada de ocho semanas. Se trata del primer hijo de la intérprete junto a su pareja, el médico Ignacio Hernández Medrano. Tras cuatro años de relación la pareja ha decidido ampliar la familia.

“Este es el latido del corazón de mi bebé́. Estoy embarazada de ocho semanas. No sabéis la alegría que me da compartirlo con tod@s vosotros@s ¡Feliz fin de semana!”, así lo anunciaba junto a un corto vídeo en la red social Instagram.

Tras la ola de felicitaciones y agradecimientos, la actriz ha grabado un vídeo para agradecer las muestras de cariño. "No quería dejar pasar el día de hoy sin daros las gracias por la cantidad de mensajes tan bonitos, emotivos, sinceros y auténticos que he recibido al compartir el embarazo de mi primer bebé. He intentado leer casi todos y es difícil responder a todos, pero deciros que estoy sorprendida y agradecida de recibir tantas muestras de cariño que vienen de diferentes partes del mundo, Me he despertado llenita, llenita con vuestras muestras de cariño y autenticidad", ha dicho emocionada la intérprete madrileña.

Fue en el 2017 cuando presentó de manera oficial a su pareja. Según sus palabras, Ignacio es “un hombre sensible, inteligente y divertido”. Ignacio Hernández es médico y mantiene un perfil bajo, alejado de los focos.

Tras la imagen de la ecografía con el latido de su bebé la actriz recibió decenas de mensajes de felicitación. Entre los que destacan el de sus amigos de profesión como Fernando Tejero, Carolina Bang, Irene Villa, Natalia Verbeke, Elena Furiase, Silvia Abascal, Olivia Molina, Maribel Verdú, Toñi Moreno, Dafne Fernández, Natalia de Molina o Itziar Miranda.