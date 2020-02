Nadie lo esperaba, pero Malú ha comunicado algo que sus seguidores no han tardado en convertir en viral

Después de anunciar su embarazo el pasado mes de diciembre con el político Albert Rivera, Malú vive un momento creativo y ha anunciado un nuevo comienzo a través de su Instagram.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

La foto de Instagram que Malú ha compartido ha enloquecido a sus fans que no han tardado en hacer la noticia viral.

Tras el anuncio del embarazo se han convertido en la pareja más buscada por los paparazzi, pero llevan la discreción a otro nivel. Ni fotos en las revisiones médicas, ni visitas a familiares o amigos. Malú y Albert Rivera quieren vivir y disfrutar de esta etapa en privado. Un hecho que no nos sorprende después de la dimisión de Albert Rivera a la política con planes de aumentar la familia.

Lo que sí hemos podido observar es el momento creativo que están viviendo ambos. Él a punto de publicar su libro 'Un ciudadano libre' y ella trabajando en su próximo álbum o single, pista que ha dejado a todos sus seguidores en Instagram.

Malú escribía un emotivo texto junto a la foto: "Mi gente!!! No sé cuándo estará listo, ni cuánto tiempo me llevará... sólo sé que quiero daros lo mejor y esto acaba de empezar!!!! Comenzamos!!!". Mensajes de ánimo de sus compañeras de trabajo y comentarios de amor por parte de sus fans han acompañado a esta noticia que no ha tardado en hacerse viral.

¿Está aprovechando esta pausa en su vida pública gracias al embarazo para centrarse en ella misma? Creemos que sí, y no nos puede parecer mejor decisión (aunque tengamos unas ganas locas de ver su tripita). Embarazada y empoderada trabaja en su estudio en una de sus mejores etapas.

Mientras tanto esperamos que este nuevo capítulo en sus vidas les traiga tanta felicidad como ya parece que lo está haciendo.