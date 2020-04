Albert Rivera y la cantante han compartido el mismo comunicado en el que piden respeto y desmienten que vayan a tener a su hijo en casa

"Llevo más de un año escuchando y leyendo mentiras sobre mi vida, a las que desgraciadamente ya me he acostumbrado. Nunca me he pronunciado, pero en estos momentos tan delicados (estas mentiras) suenan especialmente frívolas porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada", concluyó, no sin antes decir: "Por favor, ya basta. Gracias", ha escrito Malú junto a la portada de la revista 'Lecturas', que aseguraba este miércoles que había decidido tener a su hijo en casa por miedo al coronavirus. Por lo tanto, todo parece indicar que la información no es cierta y que no contará, tal y como se contaba con un ginecólogo, un anestesista, un pediatra y una matrona en su domicilio.

Con este rotundo mensaje compartido en sus redes sociales, la cantante y su pareja, Albert Rivera, han puesto punto y final a los rumores que aseguraban que por recomendación de un médico, amigo de la familia, habían decidido tener a su primero hijo juntos en su casa. Incluso la publicación aseguraba que la intérprete de 'Blanco y Negro' había barajado la posibilidad de desplazarse al extranjero para que pudiese dar a luz en un hospital libre de coronavirus, algo imposible en España en estos días de emergencia sanitaria. Pero finamente han decidido que su bebé nacerá en casa.

La artista espera a su hijo con Albert Rivera para finales de mayo y sigue centrada en su embarazo. "Estoy cada vez más gorda, con barrigón, hay días que me cuesta un poco más, te das cuenta de que respirar te cuesta, pero estoy encantada. Ahora que en vez de confinados estamos confitados, porque yo tengo muchas ganas de comer y de llorar", aseguraba la propia cantante en un Storie de Instagram.

La cantante también explicó en su momento que aunque no se sabe cómo afecta la Covid-19 a las embarazadas, ella prefería cuidarse mucho para no contagiarse: “Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien”.

Deses que anunciaran que se convertirían en padres, la pareja ha intentado llevar el embarazo en estricta intimidad. Y no ha sido hasta ahora que se han visto obligados a desmentir uno de los tantos rumores que rondan su relación.